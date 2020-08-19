Санкт-Петербургская биржа открывает доступ к инвестициям в акции немецких компаний. Первая пятерка эмитентов, бумаги которых смогут купить отечественные инвесторы, — это BMW, Merck, Henkel и Carl Zeiss. Все они имеют в нашей стране репутацию производителей высококачественных товаров. Кроме того, в списке новых бумаг присутствует Infineon Technologies. Эта компания не на слуху у широкой аудитории, но она входит в топ-15 голубых фишек Германии и представляет полупроводниковую отрасль, которая сейчас пользуется повышенным интересом у инвесторов по всему миру.

Первые пять упомянутых выше бумаг формируют около 9% всего фондового рынка Германии. Совокупно с акциями еще 47 немецких компаний, которые будут представлены на Санкт-Петербургской бирже до конца этого года, российские розничные инвесторы получат доступ к рынку объемом свыше 90% капитализации фондовых активов Германии. BMW, Merck, Henkel и Infineon Technologies входят в DAX, основной биржевой индекс ФРГ, занимая в нем 1/12 всех активов. Компания Carl Zeiss – представитель менее ликвидного, но и более динамичного индекса компаний средней капитализации MDAX.

Среди представленных бумаг нет проблемных эмитентов, пребывающих в нисходящем тренде или откровенно «боковых» историй. Напротив, по большинству из названных компаний имеются положительные консенсус-прогнозы на ближайший год. По нашей оценке, рынок Германии в отличие от рынка США, имеет потенциал восстановительного роста около 7% до конца осени. По некоторым бумагам запас роста превышает 10%. В частности, BMW торгуется более чем на 20% ниже уровней начала года.

Доступ к акциям Германии — это не только вопрос поиска источников дополнительной доходности на рынке за пределами США, но и возможность диверсификации портфеля. Для инвесторов, которым важно сохранить и приумножить свои активы именно в евро, не так много качественных инструментов, и лучшие из них как раз представлены в индексах ФРГ, а теперь еще и на Санкт-Петербургской бирже.

Кроме того, учитывая стойкий тренд на укрепление евро в последние недели (пара EUR/USD поднялась с начала лета с 1,11 до 1,195, или на 7,6%), европейские бумаги в долларовом выражении за этот месяц опережают рынок США более чем на 5%. Мы не исключаем, что евро сможет в этом году укрепиться к доллару до трехлетних максимумов вблизи отметки 1,25, что позволит держателям европейских бумаг дополнительно заработать еще порядка 5%.