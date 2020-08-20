Вчера сохранилась боковая динамика. Лидерами роста стали акции Mail.Ru (+3,99%). В аутсайдерах оказались бумаги Мечела (-3,61%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Акции Yandex N.V. (+2,20%) продолжили двигаться вверх. Второй день подряд котировки компании на Мосбирже повышаются на больших объемах. Аналогичное движение происходит и на NASDAQ. Причиной ралли СМИ называют новое мобильное приложение, которое объединит в себе сервисы транспорта и доставки, но, на наш взгляд, более веской причиной является включение акций в индекс MSCI. Многие не только индексные фонды увеличивают свои позиции по бумаге. Целевой ориентир по бумаге до конца года мы оставляем на отметке 5300 руб., но он может быть достигнут уже на горизонте нескольких недель. С фундаментальной точки зрения бумагу можно считать переоцененной по одному из мультипликаторов (Р/Е: 186), но в 2021 году ожидается значительный рост прибыли.

Ситуация на нефтяном рынке нормализуется. Мониторинговый комитет ОПЕК+ отметил позитивные сдвиги на рынке энергоносителей. По мнению Минэнерго России, спрос восстановился на 90%. Это может стать драйвером для спекулятивного роста котировок нефти, поскольку страны, не полностью выполнившие обязательства по сокращению добычи, должны будут это сделать ориентировочно до конца сентября. Запасы углеводородного сырья в США на прошедшей неделе сократились, что оказало дополнительную поддержку ценам. Мы не исключаем усиления волатильности, которая заметно снизилась за последние два месяца, и кратковременного роста цены за баррель Brent до $50. Сланцевая добыча в США будет увеличиваться по мере повышения цен, даже несмотря на сложности таких компаний, как Chesapeake. В ответ ОПЕК+ может продлить сокращение добычи в пределах 8 млн баррелей в сутки до конца года. На этом фоне участники рынка будут делать ставки на рост цены на нефть.

НЛМК (+0,40%), спек. продажа. Формируется разворотная фигура, цель технической коррекции — 152 руб. на горизонте двух недель.

Ожидаем умеренное снижение. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73-74, прогноз по индексу Мосбиржи: 3000-3050 пунктов.