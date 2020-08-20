По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,44%, закрывшись на отметке 3374,85 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,31%, высокотехнологичный NASDAQ просел на 0,57%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 0,68%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт, до −0,47%.

После достижения индексом S&P 500 нового исторического максимума инвесторы предпочли частично закрыть длинные позиции, используя «минутки» ФРС как повод для фиксации прибыли. В протоколе июльского заседания ФРС комитет по открытым рынкам заявил, что быстрый отскок на рынке труда, наблюдавшийся в мае и июне, вероятно, замедлился, а существенное улучшение ситуации будет зависеть от широкого и устойчивого возобновления деловой активности.

Кроме того, ФРС не гарантировала контроль кривой доходности и выразила обеспокоенность неопределенными перспективами восстановления экономики США после последствий карантинных мер. Следующее заседание ФРС состоится 15—16 сентября.Сегодня в фокусе рынков будут недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,55% и закрылись на отметке $45,21. Несмотря на коррекционные настроения в первой половине дня, поддержку ценам на нефть, которые по-прежнему остаются в диапазоне $44,5—45,70, оказало заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В ходе заседания было отмечено, что благодаря сделке по сокращению добычи на данном этапе наблюдаются признаки постепенного улучшения ситуации на рынке, включая уменьшение дисбаланса между мировым спросом и предложением. В свою очередь участники встречи отметили, что темпы восстановления мирового спроса оказались медленнее, чем ожидалось, сделав акцент на все еще остающихся рисках, связанных с COVID-19. Следующее заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ пройдет 17 сентября.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,19%, закрывшись на отметке 3056,54 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3020 и 2995 пунктов, сопротивления — 3073 и 3100 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 130000 и 129000 пунктов, сопротивления — 132500 и 134000 пунктов.

Пара доллар/рубль по-прежнему остается заперта в коридоре 72,70—74, не давая ни малейшего намека на выход в ту или иную сторону.