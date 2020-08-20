В среду высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в плюсе. Так, акции ММК (MAGN) подорожали на 2.2% — часть спроса, возможно, переместилась из бумаг Мечела (MTLR, —1.1%), опубликовавшего сравнительно слабые финансовые результаты за второй квартал. Корпорация Алроса (ALRS) подорожала на 1.4%, Сбербанк (SBER) – на 1.3%, Северсталь (CHMF) – на 0.5%. Тем временем возобновление укрепления доллара США на мировом валютном рынке оказало давление на динамику цен на золото и, соответственно, котировки бумаг золотодобывающих компаний. В итоге Полюс (PLZL) подешевел на 1.8%. Кроме того, в минусе закрылись Норникель (GMKN, —1.4%), Татнефть (TATN, —1.1%), Роснефть (ROSN, —0.8%).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Саратовэнерго (SARE) подорожали на 12.5%, Диода (DIOD) – на 6.4%, Камаза (KMAZ) – на 5.0%, в то время как привилегированные акции Лензолото (LNZLP) подешевели на 4.6%, обыкновенные акции Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 4.2%.

Фондовые индексы США понизились на 0.3% — 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами.

После обновления исторического максимума по фондовому индексу S&P 500 (18.08) движение вверх на рынке акций США приостановилось – «охлаждению» рынка способствовала публикация стенограммы июльского заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC), в которой отмечено заметное давление пандемии на экономическую активность и существенные риски в отношении прогнозной траектории экономических индикаторов в среднесрочной перспективе.

На валютном рынке в течение дня возможно «тестирование» отметки 73.5 по паре доллар-рубль на фоне наметившегося повышения по индексу доллара (DXY), отражающего укрепление доллара США к корзине мировых валют.