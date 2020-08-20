Вчера индекс РТС повысился на 0,37%. Фьючерс на этот индекс преодолел июньский максимум, но особого энтузиазма в покупке акций мы не наблюдаем. Индекс наиболее ликвидных акций ММВБ-10 «потерял в весе» 0,03%. Чувствуется, что биржевые быки устали. Цены на нефть не растут, есть предпосылки усиления санкцинного давления на Россию. Отчасти такое давление связано с грядущими выборами в США и ситуацией вокруг Ирана, отчасти это давление связано с событиями в Беларуси. Запад хочет минимизировать влияние России на происходящие в Беларуси события. Никакой паники на рынке нет, но некоторая настороженность присутствует. В последний месяц российский индекс гособлигаций RGBI движется в рамках нисходящего тренда.

«Хуже рынка» показали себя акции золотодобывающего сектора. Цены на золото снижаются и на графике (дневном) есть «медвежьи» расхождения по индикаторам. В последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в мире идет на спад, постоянно появляются позитивные новости о появлении вакцин против вируса. Для золота это негатив. Есть несколько вариантов развития дальнейших событий. Золото может найти опору на уровне 1920 или на уровне 1840. Учитывая, что в долгосрочной перспективе мировую экономику ждет стагфляция, я бы присмотрелся к покупке фьючерса на золото и к акциям золотодобытчиков. В текущей ситуации 20% накоплений можно держать в золоте и акциях золотобывающих компаниях.

Фьючерсы на открытие американского рынка и фондовые рынки Азии находятся в отрицательной зоне, поэтому отечественный фондовый рынок сегодня окажется под давлением. Публикация июльского протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам не внесли ясность относительно дальнейших действий по процентным ставкам на следующем заседании. А инвесторы уже «подсели» на «наркотик новостей» о дальнейшем денежном стимуловании. Если заболеваемость COVID-19 и дальше будет снижаться и не будет риска повторного закрытия экономики, не будет спешки с дальнейшим денежным стимулированием. Пека Конгресс не продлил бюджетные стимулы, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики не актуален, но фондовый рынок смотрит в будущее… До конца 2021 г. изменений в политике процентных ставок не ожидается, но многие инвесторы покупают акции на срок три года или пять лет…



