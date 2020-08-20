Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Снижаются котировки нефти и промышленных металлов. Азиатские индексы демонстрируют существенные потери на рисках срыва торгового соглашения США и КНР, а также слабых перспективах новых стимулов в ближайшее время. Доллар немного укреплял свои позиции, что сказывается на всём классе рискованных активов. Однако рубль может воспользоваться общей слабостью евро. В России отчётность по МСФО предоставят Группа «Черкизово», «Магнит», «Газпром Нефть».

По итогам торгов 19 августа индекс МосБиржи вырос на 0,19% до 3056,54 п., а РТС на 0,37% до 1316,32 п. Внешний фон пока не мешает российскому рынку консолидироваться, или даже осторожно расти. Впрочем, у рынка США, или европейских площадок, нет иного варианта, кроме игры против денег на фоне масштабных стимулов. Впрочем, на отечественном рынке всё же доминировали местные истории. Сбербанк и Mail.ru Group (+4,0%) объявили об инвестициях на условиях равных долей в объёме 12 млрд рублей в совместное предприятие на развитие новых направлений, которые появились с момента создания. Если для акций Сбербанка событие не является большим, то благодаря новостям бумаги Mail.ru оказались в лидерах дня. Впрочем, акции Сбербанка также повысились на 1,43% на ожиданиях, что 21 августа будет принято достаточно щедрое решение о выплате дивидендов за 2019 год, поскольку правительство заинтересовано в получении средств для бюджета. Бумаги TCS Group поднялись на 3,3% перед дивидендной отсечкой. Акции МТС подорожали на 0,15%, реагируя на отчётность. Прибыль компании, относящаяся к акционерам, снизилась на 7,5% до 11,8% при росте выручки на 1,3% до 117,7 млрд рублей. Результат, по сути, существенно не пострадал от проблем с COVID-19, а скромный рост акций можно объяснить лишь тем, что они заметно выросли на ожиданиях отчёта. Неплохо завершили день бумаги «РусАл» (+2,9%), ММК (+2,4%), «РусАгро» (+2,3%) и «Яндекса» (+2,0%). Лидером снижения стали привилегированные акции «Мечел» (-3,6%). Прибыль компании резко выросла в II квартале, но за счёт продажи Эльгинского угольного комплекса. Также существенные потери были в акциях «Селигдар» (-2,5%), ЛСР (-1,2%), ГМК «Норникель» (-1,1%). Активность была относительно невысокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 55,321 млрд рублей.

Рубль слабел в первой половине дня, но во второй смог укрепиться относительно евро. Сам евро слабел почти на 0,7% против доллара США. Одновременно с этим в иене совершился мини-полицейский разворот, и японская валюта уже теряла до 0,5% против американца. Доходности по ОФЗ продолжили сокращаться второй день подряд, что подтверждает нашу идею возвращения инвесторов после распродаж российского госдолга в июле и начале августа.

Торги в США начинались вполне позитивно, но протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке заставил инвесторов подумать о рисках. В общем плане, в ФРС подчёркивают необходимость дальнейших фискальных стимулов для сохранения траектории восстановления экономики после COVID-19 шока. Меж тем, именно с фискальными мерами сохраняются проблемы. Новый пакет поддержки забуксовал в Конгрессе из-за существенных различий в позициях демократов и республиканцев. Впрочем, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси все же заявила в интервью Politico, что она готова вдвое снизить притязания демократов, чтобы способствовать скорейшему принятию пакета, но также будет настаивать на одобрении более широкого набора мер до конца года. Президент Дональд Трамп добавил неприятных ощущений своим заявлением о том, что он может позволить развалиться торговой сделке первой фазы из-за эскалации противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Госдеп США предупредил колледжи и университеты о необходимости ликвидировать свои инвестиции в китайские активы. Из позитива стоит обратить внимание на отчёт торговой сети Target (+12,65%). Сравнимые продажи выросли в II квартале на 24,3%, а онлайн-продажи на 195%. Бумаги Momenta Pharmaceuticals Inc. взлетели на 69% на новостях о том, что компания согласилась на поглощение Johnson & Johnson (+0,2%) за $6,5 млрд. По итогам дня DJIA снизился на 0,31% до 27692,88 п., S&P 500 на 0,44% до 3374,85 п., а NASDAQ на 0,57% до 11146,46 п.

Протокол заседания ФРС также показал, что идея таргетирования доходностей казначейских обязательств пока не находит поддержку, что спровоцировало распродажи на данном сегменте рынка и весьма резвое укрепление доллара. Однако ослабление иены не смогло помочь японскому рынку удержаться от падения. Более того, весьма настойчивые суждения о рисках восстановления экономики США без новых стимулов привели к ухудшению настроений в азиатском регионе, который существенно зависит от экспорта на североамериканский рынок. Народный Банк Китая сохранил годовые ставки для премиальных заёмщиков на уровне 3,85%, а на пять лет на уровне 4,65%. Рынок оказался разочарован тем, что ЦБ Китая воздержался от дальнейших агрессивных стимулов. Наиболее сильные потери были в Южной Корее, где KOSPI терял более 3,2% на новостях о том, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 выросли в три раза за последнюю неделю. Перспектива срыва торгового соглашения США и КНР также не порадовала тайваньский Taiex, который терял до 3,2%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22874,10 п. (-1,02%), Hang Seng — 24628,74 п. (-2,19%), Shanghai Composite — 3369,46 п. (-1,13%).

Нефть также придерживается общего негативного настроя, хотя статистика по запасам больше способствует росту. По данным Минэнерго США, на неделе до 14 августа коммерческие запасы в США снизились на 1,6 млн бар. до 512,5 млн бар. Впрочем, на рынке всё же ждали более сильное сокращение. Запасы бензина упали на 3,3 млн бар., что стало большим сюрпризом. Рост по дистиллятам составил скромные 0,2 млн бар. Поставки за последние четыре недели составили: 18,4 млн бар. общих топливных поставок в день, или —14,3% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или —9,9% за год; а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или —6,1% за год. За прошедшую отчётную неделю добыча в США не изменилась, сохранившись на уровне 10,7 млн бар. в сутки, или на 2,4 млн бар. меньше пиковых значений. Виртуальная встреча министров нефти OPEC+ прошла без сюрпризов. Саудовская Аравия ожидает более сильное восстановление спроса в IV квартале и призывает участников соглашения к дисциплинированности. В частности, в очередной раз на вид поставили Ирак и Нигерию, которые ранее обещали компенсировать своё перепроизводство. Меж тем, члены соглашения соглашаются с тем, что вероятная вторая волна COVID-19 является существенным риском для восстановления нефтяного спроса. К 9:00 мск Brent — $45,0 (-0,82%), WTI — $42,69 (-0,97%), Золото — $1950,6 (-1,00%), Медь — $6572 (-1,39%), Никель — $14665 (-0,41%).

Индекс доллара повышался на 0,19% до 93,06 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась к 0,67%, хотя накануне повышалась до 0,69%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,184 (-0,04%), GBP-USD — $1,308 (-0,21%), USD-JPY – 106,09 (+0,06%).