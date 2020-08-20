Российский рынок акций в среду попробовал возобновить движение наверх, однако показать устойчивую восходящую динамику так и не получилось. Ближе к закрытию дневной сессии и на вечерних торгах большинство голубых фишек выглядели слабо вслед за снижением на западных площадках.

Некоторую поддержку индексу МосБиржи оказал рост тяжеловесных обыкновенных акций Сбербанка (+1,3%). На 21 августа назначили заседание наблюдательного совета, на котором обсудят дивиденды за 2019 г. В отличие от ВТБ предложений от Правительства о снижении размера дивидендов не поступало. Это вселяет оптимизм в плане оценки потенциального размера выплат. На наш взгляд, Сбербанк может направить акционерам ранее запланированные 50% чистой прибыли, не нарушив при этом нормативов по капиталу.

Базовым сценарием для рынка является рекомендация в 18,7 руб. на акцию. Это доходность около 7,8% по обыкновенным акциям Сбербанка и 8,5% по привилегированным. В случае принятия такого решения акции могут отреагировать умеренным ростом.

Несмотря на неплохой отчет за II квартал бумаги Qiwi в среду упали на 2,4% и выглядели хуже рынка. При этом компания сообщила, что в будущем надеется направлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли на дивиденды. Qiwi также повысила прогнозы по росту выручки в этом году: до 7–15% против ранее ожидавшихся 3–13%. Также планируется рост скорректированной чистой прибыли на 35–50%, тогда как ранее ожидалось увеличение на 10–30%. Что оказывает давление на котировки Qiwi? Вероятно, росту мешает навес из крупных продавцов, которые ранее проявляли желание реализовать часть своих пакетов. То есть инвесторы могут предполагать, что любой потенциально высокий спрос на бумаги может быть удовлетворен в рамках SPO.

Среди аутсайдеров вчера оказались акции золотодобывающих компаний. Они последовали за стремительным снижением цен на драгметаллы. Золото после повторного ретеста уровня $2000 вновь откатилось к $1930. Мы уже не раз отмечали, что работа с акциями золотодобытчиков сейчас сопряжена с повышенными рисками. Их принято считать «защитным» инструментов, однако в действительности мы видим огромную волатильность. Оценка Полюса и Полиметалла близка к справедливой. Компании сложно назвать дешевыми, особенно если учесть риски более глубокой коррекции по золоту в среднесрочной перспективе.

По индексу МосБиржи сегодня ожидается снижение на старте сессии из-за ухудшения внешнего фона. Американский индекс S&P 500 вчера хоть и переписал исторические максимумы, но под закрытие торгов снизился. С утра ситуация продолжила ухудшаться.

Участники начали распродавать активы после выхода протоколов ФРС. Члены Комитета по открытым рынкам считают, что «продолжающийся кризис здравоохранения серьезно скажется на экономической активности, занятости и инфляции в краткосрочной перспективе, а также создаст значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе».

Нефтяной рынок тем временем демонстрирует беспрецедентную стабильность. Амплитуда колебаний остается низкой, котировки Brent консолидируются вокруг уровня $45 уже несколько недель. На устойчивости котировок положительно сказывается эффект от сделки ОПЕК+, являющейся инструментом регулирования рынка. Вчера как раз прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Решений по изменению ранее принятого плана не было. Страны до конца года продолжат придерживаться планки сокращения в 7,7 млн б/с.

Несмотря на впечатляющие результаты, которые принесла сделка нефтяному рынку, странам-участницам пакта необходимо продолжать строго исполнять его условия и держать «руку на пульсе», сказал министр энергетики Александр Новак. По его словам, нефтяной рынок еще достаточно хрупкий и существует много неопределенностей. Он также не исключил появления «черных лебедей».

В индексе МосБиржи ближайший ориентир для коррекции расположен около круглой отметки 3000 п. С самого открытия торгов будет предпринята попытка спуска в сторону этой технической поддержки. Сверху так и не тронутой осталась область среднесрочных целей 3100–3110 п.

Сегодня с открытия ожидаются гэпы в бумагах Ростелекома и TCS Group. Вчера в них был последний день перед закрытием дивидендного реестра. У TCS Group размер просадки может быть в пределах 1%, а у Ростелекома ценовой разрыв должен быть близок к 4,5–5%.

Среди корпоративных событий можно выделить публикацию отчетов по МСФО за II квартал Газпром нефтью и Черкизово. Кроме того, на сегодня запланированы заседания советов директоров Распадской и Русснефти, на которых могут быть даны рекомендации по дивидендам.

Дивполитика Распадской, принятая в 2019 г., предполагает выплату не менее $50 млн в год двумя траншами — по результатам I полугодия и по итогам года. Поэтому в базовом сценарии можем увидеть около 2,6 руб. на акцию или около 2,2% по текущим котировкам.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра падают на 0,62%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа в минусе на 0,8% и находятся около уровня $45.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия среды.