Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале торгов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, полагают аналитики.

Снижение западных фондовых площадок и рынка нефти поддержат давление на стоимость российских активов, считают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается снижение индекса Мосбиржи на 0,2-0,6%, в диапазоне 3040-3050 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030 и 3020 пунктов, значимыми сопротивлениями росту останутся отметки 3070 и 3080 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможна коррекция вниз индекса РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"После обновления исторического максимума движение вверх на рынке акций США приостановилось. На валютном рынке РФ в течение дня возможен рост и "тестирование" долларом отметки 73,5 рубля на фоне наметившегося повышения индекса доллара (DXY), отражающего укрепление доллара США к корзине мировых валют", — добавил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня 72,90-73,90 рубля, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,3-0,6%.

Инвесторы обратили внимание на протоколы июльского заседания ФРС США, где, несмотря на общий позитив, была высказана оценка, что темпы роста реального ВВП и темпы снижения уровня безработицы во второй половине текущего года будут "несколько менее устойчивыми, чем в прошлом прогнозе".

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,4-0,5%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на 0,7-3,3%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 1,1%, японский Nikkei 225 — на 1%.

Стоимость нефти теряет 0,75%, до 45,03 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1943 доллара против 1,1930 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам, пытаясь корректировать предыдущее снижение, длившееся три торговых сессии. Позитивная динамика фондовых индексов Западной Европы и США поддержала оптимизм участников рынка акций РФ.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов увеличился на 0,19%, до 3056,54 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,37%, до 1316,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 14 копеек, до 73,30 рубля, евро упал на 59 копеек, до 86,76 рубля, следует из данных Московской биржи.