ОФЗ: восстановление продолжилось
Вчера торговая активность на рынке вновь ощутимо снизилась. Оборот сделок на МосБирже составил 12 млрд руб. – на 20% меньше, чем в среднем за последний месяц, и на 60% – чем за время с начала этого года. Решение Минфина отказаться на этой неделе от проведения аукционов продолжило поддерживать рынок, благодаря чему цены ОФЗ второй день подряд были в плюсе. Кривая открылась ниже на 3–7 бп в терминах доходности, и провела на этих уровнях почти весь остаток дня, но буквально перед самым закрытием сместилась еще на 2–5 бп вниз. В итоге за два последних дня рынку удалось отыграть больше половины произошедшей в понедельник коррекции. Лучший результат показали 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,19%) и 6-летний ОФЗ-26226 (YTM 5,45%), снизившиеся в доходности на 13 бп. Среди отстающих оказался 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,38%), доходность которого опустилась всего на 5 бп. Линкеры ОФЗ-52001 (YTM 2,29%) и ОФЗ-52002 (YTM 2,55%) закрылись почти без изменений. Мы бы хотели обратить внимание на то, что 3-летняя вмененная инфляция продолжает держаться на низких уровнях: сейчас она составляет 2,42%, что не так далеко от исторического минимума в 2,30%, зафиксированного в конце июля. 10-летние локальные облигации других развивающихся стран завершили вчерашнюю сессию в узком диапазоне – с изменением доходностей в пределах ±2 бп.
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