Участники ОПЕК+ по итогам прошедших консультаций сохранили неизменными условия сделки по сокращению нефтедобычи. При этом в проекте заявления организации подчеркивается, что вторая волна пандемии может стать серьезным препятствием для восстановления рынка черного золота.

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ прошла с фокусом на усиление дисциплины стран-экспортеров и последующее компенсирование в том случае, если добыча заметно превышала отведенные квоты. Обсуждение в организации проходило на фоне сохранения цены на Brent с июня в достаточно узком диапазоне $40-45 за баррель.

Можно сказать, что рынок стабилизировался благодаря сделке ОПЕК+. Но эта ситуация не выглядит столь уж прочной на фоне сохранения вирусных опасений с приходом осени. Поэтому организации необходимо продолжать выполнять договоренности. Министр Саудовской Аравии сначала отметил позитивные ожидания относительно возвращения спроса на нефть уже в IV квартале этого года до 97% от уровня до пандемии, а также беспрецедентно высокое выполнение сокращений в целом. При этом добавил, что снижать усилия слишком рано и что сделка по сокращению добычи будет сохраняться до 2022 года и далее. Министр из Алжира добавил, что на самом деле дисциплина могла бы быть ещё выше.

Озабоченность дисциплиной вполне понятна, так как в случае второй волны эпидемии вводимые ограничительные меры, вероятно, будут уже более разумными, с меньшими потерями для нефтяного спроса, но негативный эффект оценивается достаточно серьезный. Согласно оценкам RystadEnergy, удар по спросу из-за второй волны может составить на уровне 18 млн барр. в сутки в сентябре против потерь в 26 млн барр. в сутки в апреле. Соответственно, возвращается риск переполнения хранилищ.

Но даже без экстремального сценария спрос на нефть может восстанавливаться до уровня перед эпидемией гораздо дольше, чем планируется. Например, восстановление пассажирских авиаперевозок до докризисного уровня может занять до трех лет. Появившийся тренд на удаленную работу на дому сдерживает восстановление со стороны автотранспорта. На наш взгляд, потенциал роста цен на нефтяном рынке сейчас выглядит ограниченным. По нашему мнению, ключевая задача ОПЕК+ — сохранять дисциплину и внимательно следить за рынком, чтобы избежать возвращения перенасыщения и соответствующего падения цен.