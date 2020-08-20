Запасы нефти сократились меньше, бензина – больше прогнозов. По данным Минэнерго США (EIA), за неделю с 8 по 14 августа коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 1,63 млн барр. до 512,5 млн барр. Во вторник API сообщал о большем снижении – на 4,26 млн барр. Аналитики также ожидали более глубокого падения. Медиана по опросу Bloomberg составляла минус 2,85 млн барр. (при диапазоне от минус 4,8 млн барр. до минус 1,5 млн барр.), прогноз по опросу S&P Global Platts – минус 3,8 млн барр. Стратегические запасы нефти снизились на 2,67 млн барр. до 651,2 млн барр. В Кушинге коммерческие запасы уменьшились впервые за семь недель – на 0,61 млн барр. до 52,7 млн барр., близко к оценке API – минус 0,59 млн барр. Запасы в двух крупнейших регионах сократились: в регионе Мексиканского залива (54% от коммерческих запасов) на 2,24 млн барр., на Среднем Западе (28% запасов) – на 0,56 млн барр. Выросли запасы нефти на восточном и западном побережье. Коммерческие запасы бензина уменьшились на 3,32 млн барр. до 243,8 млн барр. Оценка API – рост на 4,99 млн барр. – не подтвердилась. Падение запасов бензина превзошло ожидания аналитиков – минус 2,0 по опросу Platts и минус 1,0 млн барр. по опросу Bloomberg. Запасы дистиллятов увеличились на 0,15 млн барр. до 177,8 млн барр. вопреки оценке API и аналитиков. По сообщению API, запасы дистиллятов снизились на 0,96 млн барр. По опросу Platts ожидалось снижение на 0,9 млн барр., по опросу Bloomberg —на 1,2 млн барр. (однако верхняя граница опроса Bloomberg – плюс 1,7 млн барр.).

Добыча нефти 1–14 августа на 0,3 млн барр./сутки ниже прогноза EIA на месяц. На предыдущей неделе коммерческие запасы нефти снижались на 0,65 млн барр./сутки в пересчете на среднесуточное изменение. На неделе с 8 по 14 августа среднедневное снижение замедлилось до 0,23 млн барр./сутки – на 0,42 млн барр./сутки. Ключевую роль сыграло падение экспорта нефти и снижение стратегических запасов, однако изменение балансирующей статьи также было значительным. Оценка добычи нефти (с точностью до 100 тыс. барр./сутки) в целом в США и 48 штатах осталась прежней – 10,7 млн барр./сутки и 10,3 млн барр./сутки соответственно. Для сравнения, действующий прогноз добычи на август по EIA – 11,03 млн барр./сутки, или на 0,3 млн барр./сутки средней оценки за первую половину месяца. Импорт нефти вырос на 0,11 млн барр./сутки неделя к неделе до 5,73 млн барр./сутки, а экспорт упал на 1,01 млн барр./сутки до 2,14 млн барр./сутки. В результате нетто-импорт нефти вырос на 1,12 млн барр./сутки до 3,59 млн барр./сутки – немного выше прогноза EIA на август (3,3 млн барр./сутки). Прирост импорта был наибольшим на восточном побережье, в то время как импорт на Средний Запад снизился.

Снижение поставок бензина – 10%, дистиллятов – 13% год к году. Переработка нефти упала на 18% год к году и уменьшилась на 1,2% неделя к неделе до 14,49 млн барр./сутки. Средняя загрузка НПЗ снизилась на 0,1 п.п. неделя к неделе и на 15,0 п.п. год к году до 80,9 %. Медиана опроса Bloomberg – рост загрузки на 0,3 п.п. неделя к неделе. В регионе Мексиканского залива, на который пришлось 54% первичной переработки, загрузка повысилась на 1,1 п.п. неделя к неделе до 82,1%, а на Среднем Западе (25% переработки) – снизилась на 1,2 п.п. до 86,4%. Поставки нефтепродуктов на рынок США уменьшились на 18% год к году и выросли на 11% неделя к неделе до 17,16 млн барр./сутки. В частности, поставки бензина уменьшились на 10% и на 2,8% соответственно до 8,63 млн барр./сутки. В среднем за четыре недели поставки бензина упали на 9,9% относительно уровня годичной давности до 8,74 млн барр./сутки. Поставки дистиллятов сократились на 13% год к году и на 16% неделя к неделе до 3,25 млн барр./сутки, за четыре недели – уменьшились на 6,1% год к году до 3,61 млн барр./сутки. Для еженедельных данных по поставкам дистиллятов характерна волатильность, а средние значения за четыре недели пока не подтверждают гипотезу о полном восстановлении спроса. Поставки авиакеросина упали на 49% год к году и на 0,7% неделя к неделе до 0,98 млн барр./сутки. За четыре недели их снижение год к году составило 48%. Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов достиг 0,71 млн барр./сутки – максимум с начала мая 2020 г.