Qiwi представила сильные финансовые результаты за 2к20, превысившие нашу оценку и консенсус-прогноз – особенно в части прибыльности. Помимо этого, компания существенно повысила целевые показатели на 2020 г., исходя из чего фактические результаты по итогам года могут превысить наши ожидания. Qiwi подтвердила намерение выплатить акционерам не менее 50% скорректированной чистой прибыли за 2020 г. и рекомендовала одобрить дивиденды в размере 0,33 долл. на одну акцию (доходность – 1,65% за квартал или 6,6% в годовом исчислении).

Учитывая связанное с пандемией давление во 2к20, мы считаем опубликованные результаты весьма позитивными, при этом обновленные прогнозы компании предполагают благоприятные перспективы на ближайшие кварталы. Основным риском для динамики акций Qiwi остается вероятность избыточного предложения. Рассчитанная нами прогнозная цена акций Qiwi на 12 месяцев (34 долл.) предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 75%. По бумагам Qiwi подтверждаем рекомендацию Покупать.

Сильные результаты за 2к20. Скорректированная чистая выручка за 2к20 увеличилась на 23% г/г, до 6,8 млрд руб., оказавшись на 1% выше нашего и консенсус-прогноза. Следует отметить хорошие результаты в сегменте электронной коммерции (крупнейшей бизнес-вертикали), в которой чистая выручка поднялась на 7%, до 2,7 млрд руб., что в значительной степени обусловлено более высокой доходностью на фоне устойчивых объемов операций. Результат подтверждает наше предположение о V-образном восстановлении связанных с букмекерским бизнесом денежных потоков в июне. Скорректированная EBITDA выросла на 48% г/г, до 3,9 млрд руб., опередив наш и консенсус-прогноз на 3% и 5% соответственно. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 40% г/г, до 2,8 млрд руб., что на 4% и 6% выше ожиданий. В целом показатели были близки к верхним границам собственных предварительных оценок Qiwi, озвученных в июле.

Повышение собственных прогнозов компании на весь 2020 г. Исходя из результатов за 1п20 и улучшения макроэкономической конъюнктуры, Qiwi повысила прогнозные показатели на 2020 г. В частности, прогноз по росту общей скорректированной чистой выручки повысился с 3–13% г/г до 7–15% г/г, по росту чистой выручки от платежных услуг – с —3% – +5% г/г до +3–10% г/г, по росту скорректированной чистой прибыли – с 10–30% г/г до 35–50% г/г. Таким образом, фактические результаты по итогам года могут превысить ожидаемый нами рост общей скорректированной чистой выручки и скорректированной чистой прибыли на 2% г/г и 13% г/г соответственно.

Хорошие дивидендные перспективы. Qiwi объявила дивиденды за 2к20 в размере 0,33 долл. на одну акцию, что подразумевает доходность на уровне 1,65% (6,6% в годовом исчислении). Дата закрытия реестра – 22 сентября. Qiwi подтвердила намерение выплатить акционерам не менее 50% скорректированной чистой прибыли за 2020 г. (выплаты по кварталам могут варьироваться). Принимая во внимание заявление компании и ее целевые показатели, дивиденды за 2п20 (выплачиваемые поквартально) при текущем обменном курсе могут обеспечить общую доходность на уровне около 3%.