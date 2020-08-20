Вчера состоялось заседание министерского мониторинговогом комитета ОПЕК+. Соглашение в целом выполняется на 95%, а коммерческие запасы нефти в июле начали сокращаться. Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что к концу года ожидает восстановления спроса на нефть до 97% от уровня до пандемии. Вместе с тем, по мнению министра энергетики РФ Александра Новака, ребалансировка рынка нефти идет медленно, а достигнутый баланс остается хрупким. ОПЕК+ напомнила участникам соглашения о важности соблюдения сделки и компенсации за невыполнение в прошедшие периоды. В частности, страны, которые не уложились в свои квоты в мае–июле, должны дополнительно сократить добычу в общей сложности на 2,3 млн барр./сут. (если это произойдет в течение одного месяца). По расчетам Bloomberg, дополнительное сокращение в августе и сентябре может составить 1,2 млн барр./сут. Помимо этого, Александр Новак заявил, что с начала августа Россия полностью соблюдает свою квоту в рамках ОПЕК+.

Следует напомнить, что общее сокращение добычи нефти по соглашению ОПЕК+ в августе было уменьшено с 9.7 млн барр./сут. до 7,7 млн барр./сут. Однако, поскольку страны, не выполнившие условия в мае– июле, должны будут удержать добычу на более низком уровне, фактическая квота добычи ОПЕК+ в августе–сентябре будет меньше официального значения. Добыча нефти и конденсата в России в первой половине августа увеличилась на 4% по сравнению с показателем июля, или приблизительно на 410 тыс барр./сут., что в целом соответствует уровню, о котором говорил Александр Новак.