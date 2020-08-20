Московская биржа 21 августа опубликует результаты за 2к20 по МСФО. Мы ожидаем еще один сильный квартал, исходя из высоких объемов торгов и увеличения клиентских остатков. Согласно нашим прогнозам, Московская биржа покажет рост комиссионных доходов на 0,5% к/к, чистых процентных и прочих финансовых доходов – на 3,5% к/к. В связи с повышением расходов на персонал операционные расходы, по нашим расчетам, увеличатся на 9,9% к/к. EBITDA может снизиться на 2,3% к/к, рентабельность по этому показателю должна остаться на уровне 73%. Благодаря восстановлению резервов по МСФО чистая прибыль, по нашей оценке, вырастет на 17,2% к/к, до 6,9 млрд руб. Наши ожидания по чистой прибыли и операционной прибыли превышают составленные компанией консенсус-прогнозы на 7% и 4% соответственно.