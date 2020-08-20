Инвестиционное сообщество недовольно тем, что ФРС избегает новых шагов по стимулированию экономики. Публикация протоков июльского заседания дает ответ лишь на один важный вопрос: какой будет ключевая ставка в обозримом будущем. До конца 2021-го ФРС не планирует ее поднимать и по-прежнему не готово устанавливать отрицательные ставки. Таким образом, до 2022 года будет ключевая ставка останется в диапазоне 0-0,25%.

Второй по важности стимул для рынков количественное смягчение в объемах не изменится как минимум до следующего заседания ФРС. Взят курс на сохранение выкупа активов на сумму не менее $120 млрд в месяц, причем с оговоркой, что данная мера мешает восстановлению кривой доходности госбумаг США. По нашему мнению, ситуация действительно выглядит аномальной: ставки по самым «длинным», 30-летним бумагам в последние недели все ближе к 1% годовых, что совпадает с инфляцией (реальная доходность едва превышает 0%). Это говорит о том, что частные инвесторы всерьез рассматривают сценарий многолетней дефляции в США, которая, в свою очередь, может стать разрушительной для реального сектора экономики.

Не дав ответ рынкам по поводу своей долгосрочной стратегии, ФРС усилила негативный эффект рядом предостережений. Во-первых, это новый виток политического обострения между Вашингтоном и Пекином, во-вторых, продолжающаяся эпидемия COVID-19. Основной ответ на эти риски у регулятора остается прежним: если потребуется, программа скупки активов будет увеличена в любой момент, но ставка и остальные условия будут оставлены без изменений. Исходя из логики самих же членов Комитета по открытым рынкам, данная стратегия все сильнее подталкивает страну к продолжительной депрессии или стагнации японского типа, но никакой альтернативы члены ФРС пока не видят.

В ответ на все эти тезисы и замечания накануне поздно вечером ключевые площадки США снижались в пределах 0,6%. Азиатские рынки, у которых сессия начинается ночью по европейскому времени, упали на 1-1,5%. Это самое сильное однодневное падение в регионе более чем за месяц. Европа открылась потерей более 1% по индексам DAX, FTSE100 и CAC40. Инвесторы активно перекладываются в защитные долларовые облигации: ставки по 10-летним бумагам США ушли ниже 0,66% годовых. Золото падает быстрее, чем с нефть, теряя почти 2%. Фьючерсы на индексы США в минусе на 0,5%, что дает основания полагать: коррекция на основных площадках продлится как минимум двое суток.