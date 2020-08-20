Ну вот, только мы завели разговор о возможных рисках в осеннем финансовом сезоне, как один из рисков, мы его называли основным, начал реализовываться. Это риск изменения монетарной политики центральными банками.

После достижения американскими фондовыми индексами новых исторических максимумов сознание инвесторов стало уязвимым, уязвимым к любым намекам на такой разворот. Вчера были опубликованы протоколы с последнего заседания FOMC. В центре внимания была дискуссия о контроле за кривой доходности.

Руководство ФРС эту тему обсуждало и пришло к выводу, что на данный момент в контроле кривой нет необходимости, но эта мера остается в арсенале ФРС. С точки зрения FOMC, плюсы от введения данной меры будут незначительными.

Заметьте, в ФРС не сказали, что отказываются от контроля, не заявили, что будут сворачивать стимулы, наоборот готовы их увеличивать, так как экономическая ситуация остается нестабильной. Но даже эти легкие сомнения в рядах FOMC привели инвесторов в замешательство: индексы нырнули вниз, упало золото, вырос доллар.

Сегодня утром начали «утюжить» акции и валюты на emerging markets. Не думаю, что процесс зайдет далеко. ФРС продолжает стимулирование, работает программа QE. Реакция на рынке казначейских облигаций США была умеренной, доходность подросла на 2 б.п. Однако уже сейчас можно представить какого масштаба будет испуг, если монетарная политика ФРС действительно развернется.