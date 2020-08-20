Apple стала первой американской публичной компанией с капитализацией в $2 трлн. Подобный взлет отражает ралли фондовых индексов США после достижения дна в марте, но таит в себе риски перегретости фондовых индексов.

После того как капитализация Apple превысила $2 трлн в ходе вчерашних торгов удельный вес компании в индексе S&P500 вырос до 6,8%, что говорит об экстремальной концентрации в одной бумаге. Для сравнения: во время дотком кризиса в 2002 году удельный вес самой дорогой компании США на тот момент Microsoft не превышал 4%. Высокая концентрация может говорить о перегретости рынка и создает риски коррекции, так как ралли выглядит менее устойчивым, потому что многие циклические активы по-прежнему торгуются со значительным дисконтом в отличии от популярных технологический игроков роста.

Одной из причин ралли Apple был сильный отчет за прошедший квартал, но даже такие уверенные результаты не оправдывают столь высокую оценку. Apple отчиталась о результатах за второй квартал 2020 года заметно лучше ожиданий, продемонстрировав устойчивость бизнеса к пандемии благодаря диверсификации выручки. Доходы компании выросли на 11% до $59,69 млрд, тогда как консенсус ожидал снижения. Тем не менее даже столь сильные показатели не могут оправдать откровенно завышенные мультипликаторы. Акции Apple торгуются с мультипликаторами, которые на 3-4 стандартных отклонения превышают средне исторические значения. Столь высокая оценка создает риски коррекции акций, на мой взгляд. Целевая цена по бумагам Apple — $322.