NVIDIA отчиталась о выручке и прибыли лучше ожиданий. Менеджмент дал сильный прогноз на текущий квартал. Выручка NVIDIA за второй квартал выросла на 50% г/г, что оказалось на 6% выше консенсуса. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 76%, на 10% превзойдя общерыночные ожидания.

Согласно оценкам менеджмента, приобретение Mellanox увеличило выручку на 14% г/г, оставшийся результат был обеспечен органическим ростом. Лидировал сегмент решений для дата-центров, где продажи увеличились в 2,7 раза, около 30% этой динамики обеспечено за счет покупки Mellanox, остальное — сильным спросом со стороны облачных провайдеров и ДЦ. Благоприятный эффект на рост продаж оказал запуск архитектуры Ampere и старт реализации нового чипа A100 с набором библиотек CUDA 11 для наиболее интенсивных рабочих нагрузок и решения задач на базе ИИ.

Второй по величине, игровой подсегмент бизнеса увеличил выручку на 26%. Эта динамика главным образом связана с ростом продаж видеоигр во время карантина: по оценкам NPD, этот показатель поднялся на 30% г/г. NVIDIA фиксировала устойчивое повышение спроса на видеокарты во всех ценовых сегментах, включая лидеров продаж GeForce RTX 2080 и 2070 SUPER GPUs, GeForce RTX 2060. Устойчивость спроса обусловлена, в том числе зрелостью технологии трассировки лучей. Также менеджмент отметил сильные позиции компании в развитии собственного стримингового сервиса GeForce NOW, а также в расширении географии присутствия.

Поступления сегмента профессиональной визуализации сократились на 30% г/г из-за ослабления спроса в период пандемии. Выручка автомобильного сегмента упала на 47% г/г в результате обвала продаж в автопроме, однако NVIDIA заявила о сохраняющемся прогрессе в разработке системы автопилота и анонсировала соглашение о партнерстве с Mercedes.

Валовая маржа снизилась на 1% г/г из-за дополнительных расходов, связанных с приобретением Mellanox. Операционная маржа по GAAP сократилась на 5,3%, до 16,8%, а маржа по non-GAAP выросла на 8,1%, до 39,2%. Разница обусловлена расходами на сделку с Mellanox и учетом величины вознаграждения акциями в GAAP-показателе. Мы полагаем, что NVIDIA продолжит повышать маржинальности бизнеса, при этом GAAP-показатель может находиться под давлением в течение ближайших 12 месяцев из-за трансформации бизнес-процессов с включением Mellanox в операционную структуру.

Мы положительно оцениваем квартальные результаты компании, которые оказались выше первоначальных целевых показателей руководства. Полагаем, что NVIDIA способна продолжить демонстрировать двузначные показатели роста в среднесрочной перспективе, что обусловлено циклом обновления игровых консолей, лидерством игровых ПК видеокартах, а также статусом доминирующего поставщика решений для ИИ.

Сдержанный рост на фоне отчетности объясним тем, что только за квартал акции компании выросли более, чем на 30%, и любой намёк на слабость может привести к фиксации. Также GAAP EBIT слабее, а с учетом стоимости компании после отчета логичное время для фиксации прибыли.

Целевая цена акции NVIDIA — $419,0. Рекомендация — «держать».