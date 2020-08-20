Беда пришла откуда не ждали. Казалось бы, ну что нового могут добавить к пониманию текущей ситуации протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США? Уже все давно сказано — пересказано, разжевано и переварено. Ан нет, оказывается можно в них найти еще какие-то тайные откровения, которые могут внезапно испугать весь рынок. На самом деле ничего нового, конечно же, сказано не было, просто участники рынка хотели испугаться и нашли для этого хороший повод.

В итоге весь позитив первой половины вчерашней основной торговой сессии, в течение которой индексам NASDAQ и S&P500 удалось обновить свои исторические максимумы, был сведен к нулю какими-то протоколами «финансовых мудрецов» из ФРС. Ой, оказывается экономика скорее всего не будет восстанавливаться такими же быстрыми темпами как фондовый рынок! Вот это откровение!!!

Разворот на рынке произошел мгновенный, и тут же все полетело вниз. Правда слово «полетело» пока все же не слишком отражает текущую ситуацию. Скорее не полетело, а неспеша поехало. Да и итоги торгового дня говорят о том же — снижение индексов в пределах полпроцента — это просто маленькая техническая остановка. Правда, с оговоркой — пока маленькая.

На отраслевом уровне картина маловыразительная. С одной стороны, пострадали все и абсолютно все сектора закрылись в красной зоне. Однако потери оказались не столь велики, чтобы бить тревогу и говорить, что началась какая-то серьезная распродажа. Более всего пострадал сырьевой сектоp, акции компаний которого потеряли в среднем чуть более 1%. Однако произошло это в основном за счет укрепления доллара на валютном рынке, вызвавшим в свою очередь удешевление активов на рынке товарном.

Из отдельных же акций по итогам вчерашнего дня стоит выделить акции ритейлера Target (TGT, +12,65%), которые взлетели более чем на 12% после выхода очень сильной квартальной отчетности. Однако это взлет вызывает некоторое недоумение — а почему же тогда накануне упали акции еще одного ритейлера Walmart (WMT, —1,71%) на фоне столь же сильной квартальной отчетности? Здесь можно констатировать только одно — ну очень нервный нынче инвестор!

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 19 августа было заключено 522 тысяч сделок с акциями 1 212 эмитентов на общую сумму более 600 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 20 августа. Сегодня нас ждет очень интересный и чрезвычайно напряженный день. Участники рынка продолжают находиться под впечатлением вчерашнего вечернего провала. Падение может быть и было небольшим в абсолютном значении, но чисто психологически оно оказалось очень важным. Причем это касается не только американского рынка, но и мировых рынков в целом.

Волна распродаж, поднятая выходом «минуток» ФРС, уже прокатилась сегодня через Азию, Европу и вновь вернулась на американский рынок. Так, потери по всем азиатским индексам превысили 1%. Более всех пострадал Гонконг, где индекс Hang Seng уронили более чем на 1,5%. Европа тоже неспокойна и также как и в Азии потери по всем ведущим европейским индексам значительно превышают 1%. Ну и понятно, что американским фьючерсам на основные индексы также уже некуда деваться как уйти в красную зону и попытаться хотя бы не утонуть слишком глубоко до начала основной торговой сессии. Пока — к 13-00 мск — это им удается сделать и снижение не превышает 0,5%. Однако, как говорится, еще не вечер.

А у нас еще до начала торговой сессии выйдут чрезвычайно важные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики ожидают небольшое снижение с 963 до 925 тысяч. Снижение количества новых безработных — это безусловно хорошо, но все же сама по себе цифра в 900 тысяч безумно высока. А ведь еще не факт, что мы увидим именно эти цифры и не будет еще хуже. Поэтому риски здесь достаточно велики и нужно внимательно следить за выходящими данными, которые будут опубликованы в 15-30 мск.

Поэтому прогнозировать сегодня исход торгов очень и очень сложно. Совершенно очевидно, что на рынок накатила волна негатива. Впрочем, она была ожидаема многими и здесь ничего экстраординарного нет. Насколько сильна эта волна пока сказать сложно. Но все же будем надеяться, что всеобщий оптимизм по поводу скорой победы над коронавирусом, во-первых, будет подкреплен данными о все более улучшающейся коронавирусной обстановке, и, во-вторых, в конечном счете удержит инвесторов от какой бы то ни было мощной распродажи. Ну, а более — менее спокойное снижение котировок в течение нескольких дней даже пойдет рынку на пользу. Холодный отрезвляющий душ только укрепляет здоровье инвесторов.