Торги 19 августа на американских фондовых площадках завершились в минусе. S&P500 упал на 0,44%, до 3374,85 пункта, NASDAQ потерял 0,71%, Dow Jones – 0,31%. Триггером к коррекции послужила публикация протокола заседания ФРС, в котором инвесторы не нашли явных указаний на расширение программы стимулирования экономики. При этом в протоколе отразились опасения членов ФРС, касающиеся темпов восстановления экономики США, в частности, ввиду задержки согласовании нового пакета фискальных стимулов. Все 11 секторов рынка снизились. Наибольшие потери понесли представители сегмента недвижимости (-2,01%) и энергетики (-1,16%).

Сегодня все ключевые мировые фондовые площадки торгуются на отрицательной территории. Инвесторы негативно отреагировали на отсутствие у ФРС планов по усилению поддержки при подтверждении регулятором высокой неопределенности относительно дальнейшего восстановления экономики.

Дополнительным негативным фактором стал новый виток напряженности между Китаем и США. Вашингтон приостановил действие договора об экстрадиции и соглашения о взаимном налоговом режиме с Гонконгом. При этом, возможно, дальнейшей эскалации конфликта все же удастся избежать. WSJ сообщает о готовящейся в ближайшие дни видеоконференции с участием официальных представителей США и Китая, которые обсудят санкции в отношении Huawei и TikTok и соблюдение КНР условий предварительной торговой сделки.

Заболеваемость коронавирусом в Европе продолжает расти. Франция фиксирует максимумы с мая, число заболевших в Германии держится у пика двухдневной давности, ситуация в Испании остается одной из наиболее острых в Европе.

Азиатские фондовые индексы завершили торги в минусе на фоне эскалации конфликта между США и Китаем. Японский Nikkei упал на 1,00%, китайский CSI300 — на 1,3%, гонконгский Hang Seng — на 1,54%. Европейский индекс Stoxx 50 теряет 1,37%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, заметно усилился после тревожных сигналов ФРС. Ставка по 10-летним трежерис снижается к уровню 0,65%. Октябрьский фьючерс на Brent подешевел на 0,6%, $44,74. Золото прибавляет 0,3%, достигнув $1934. Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что торги по индексу S&P500 в ходе предстоящей сессии начнутся на отрицательной территории около 3360 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице, которое, как ожидается, снизится на 40 тыс. и останутся меньше 1 млн. Также выйдет статистика по общему числу лиц, получающих пособия. Прогнозируется сокращение этого показателя на 480 тыс., до 15 млн. Кроме того, будут представлены данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, который, согласно оценкам аналитиков, снизится с 24,1, до 21 пункта.

Сегодня квартальные результаты представит один из крупнейших онлайн-ретейлеров Alibaba. Консенсус предполагает рост выручки на 26,7% г/г и увеличение чистой прибыли на 53,8% на фоне повышения маржинальности операций. Полагаем, что компания может отчитаться сильнее ожиданий, поскольку ранее успешные результаты обнародовали ее конкуренты JD и Amazon.

Квартальный отчет выпустит также один из крупнейших производителей косметики и средств по уходу за кожей Estee Lauder. Прогнозируется снижение выручки на 32% с чистым убытком в размере $87 млн под влиянием факторов пандемии.

Ретейлер одежды и товаров для дома Ross Stores тоже представит сегодня релиз по итогам квартала. Согласно предварительным оценкам, на фоне резкого снижения продаж выручка торговой сети снизится на 51,5%, а чистый убыток составит $305 млн.

Индекс настроений от Freedom Finance сохраняется на отметке 11 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает слабеть. Объемы торгов в последние дни остаются ниже средних, при этом рост объемов при вчерашнем снижении индекса отражает усиление «медвежьих» настроений. Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI дрейфует около границы перекупленности, что может усилить фиксации позиций. Развитие нисходящего тренда вкупе с дивергенцией по RSI на недельных графиках может привести к коррекции в область 3230-3260 пунктов и ниже.



