Сейчас у акционеров Лензолото есть несколько вариантов: продать акций на рынке по спотовой цене, продать акции по цене оферты Полюса или держать акции через консолидацию активов и ждать щедрых дивидендов.

17 августа Полюс выпустил обращение о том, что его стопроцентное дочернее предприятие, АО «Полюс Красноярск» собирается консолидировать активы Лензолото. Сумма сделки составляет около 19.9 млрд. рублей. Акционерам, не согласным или не голосовавшим на собрании будет предложен выкуп по цене 19567 руб. (+6.3% к текущей цене) за обычную акцию и 3607 руб. (-29.4% к текущей цене) за привилегированную.

Лензолото- российская золотодобывающая компания, занимающаяся россыпными месторождениями- содержащими золото не в виде руды, а в виде редких вставок чистого металла. В России россыпные месторождения уже истощены, и добыча золота на них обходится дороже, чем выделение золота из руды. С начала года цена на золото выросла более, чем на 30%, что возвратило Лензолото в список рентабельных компаний.

В настоящее время "Полюсу" принадлежит 83,62% размещенных обыкновенных акций “ПАО Лензолото” компании.

Однако, «ПАО Лензолото» владеет самими активами Лензолота не напрямую, а через дочернее предприятие «АО Золотодобывающая компания “Лензолото”». Схема владения получается не совсем простая (см. картинку). В итоге, Полюс и хочет приобрести 100% компании «АО Золотодобывающая компания “Лензолото”».

График

Полюс также заявил, что ожидает, что после завершения Предложения Полюс Красноярск консолидирует активы Лензолото, и Лензолото распределит все имеющиеся у него денежные средства, включая полученную от cделки сумму (за вычетом средств, зарезервированных для поддержания юридической структуры), в виде дивидендов в 2021 году. Впоследствии Лензолото может быть ликвидировано, при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений.

Сумма выкупа активов составит 19.9 млрд. рублей. Также по данным бухгалтерской отчетности денежные средства и эквиваленты на счетах Лензолото составляют 3.6 млрд рублей. В совокупности с суммой, полученной от сделки по продаже ЗДК Лензолото, компания может распределить на дивиденды до 23.5 млрд руб.

Полюс фактически возвратит себе почти всю сумму покупки, за исключением суммы, потраченной на выкуп акций у несогласных с данным решением миноритариев. По заявлению Полюса, "Лензолото" может потратить на этот выкуп не более 10% от стоимости чистых активов, то есть около 1.5-2 млрд рублей.

Получаем, что в виде дивидендов может быть выплачено около 21-22 млрд. рублей. Кому же пойдут эти деньги из акционеров? Всего выпущено 1.14 млн. обыкновенных акций и 347.7 тыс. привилегированных. Если будет принято решение выплатить всю эту сумму в виде дивидендов равной сумму на обычку и преф, то дивиденд может составить 14000 рублей на акцию- сопоставимо с ценой акции и ценой выкупа. Но акционер дальше будет претендовать на прибыль компании или продаст акцию по принудительной оферте при ликвидации ПАО Лензолото. Но в данном варианте определённости мало: надо дожидаться совета директоров Лензолото и согласия на консолидацию, а затем- совета директоров Полюс Золото для решения выплаты средств Лензолото в виде дивидендов. Таким образом, сейчас есть несколько путей для акционеров Лензолото, каждый из которых несет свои риски: продать акции прямо сейчас на рынке, дождаться оферты Полюс Золото или держать акцию в надежде на распределение суммы приобретения в виде дивидендов.



