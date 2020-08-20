По нашим расчетам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция стабилизировалась на отметке в 3,4% г./г. С начала месяца цены немного снизились из-за сезонной дефляции плодоовощной продукции. Так, за прошедшую неделю фрукты и овощи в среднем подешевели на 3,2% н./н. В остальных товарных группах не происходит значимых изменений.

Мы не видим существенных проинфляционных рисков в ближайшие месяцы. Так, несмотря на восстановление экономической активности, экономика в целом находится в достаточно вялом состоянии, а рост цен в ряде сегментов сферы услуг (например, на внутренние перелеты и туризм, судя по информации в СМИ) из-за его малой доли в потребительской корзине почти не заметен в данных по инфляции. Теоретически в случае возможной второй волны COVID-19 новые ограничительные меры, на наш взгляд, будут действовать лишь как дезинфляционный фактор (подавляя экономическую активность), тогда как масштабные проинфляционные моменты, связанные с накоплением запасов и ослаблением курса рубля, вероятнее всего, будут гораздо менее выраженными, чем в марте-апреле.

В такой ситуации, как мы полагаем, инфляция не будет поводом для беспокойства регулятора, т.к. в фокусе монетарной политики сейчас находятся внешние факторы, которые, скорее, выступают за скорое окончание смягчения: политика ЦБ других стран, риски второй волны коронавируса по всему миру (что чревато новым падением цен на нефть) и возможное усиление санкционной риторики.