МТС (ВВ/-/ВВ+) опубликовала сильные результаты за 2 кв. 2020 г. и подтвердила прогноз на 2020 г., который подразумевает стабильные показатели долговой нагрузки к концу года.

Во 2 кв. 2020 г. выручка и OIBDA выросли на 1% г./г., несмотря на тяжелые внешние условия, связанные с коронавирусом. Снижение выручки в сегментах сотовой розницы и международного роуминга было компенсировано ростом потребления мобильного интернета, выручки от фиксированной связи и МТС Банка. Динамика OIBDA отчасти была обусловлена эффективным контролем расходов розничной сети, в частности, сокращением зарплат и снижением арендных платежей. Показатель Чистый долг/OIBDA снизился с 2,3х в 1 кв. 2020 г. до 2,2х во 2 кв. 2020 г.

Прогноз динамики выручки, OIBDA и объема капвложений на 2020 г. был подтвержден: рост выручки ожидается в диапазоне от 0% до 3% г./г., снижение OIBDA от —2% г./г. до 0% и капзатраты на уровне 90 млрд руб. Такой прогноз подразумевает ухудшение динамики OIBDA во 2П 2020 г., что объясняется значительной долей роуминговых доходов в 3 кв. в отпускной сезон, которые в этом году будут недополучены. В целом МТС ожидает окончательной стабилизации ситуации в 4 кв. 2020 г. в случае отсутствия новых вспышек коронавирусной инфекции.

Прогноз на 2020 г. подразумевает свободный денежный поток на уровне 55-60 млрд руб. По условиям дивидендной политики МТС выплачивает акционерам порядка 50 млрд руб. в год в 2019-21 гг., к тому же сейчас действует программа обратного выкупа акций на сумму до 15 млрд руб., таким образом, долговая нагрузка к концу года должна остаться приблизительно на текущих уровнях.

Рублевые выпуски МТС находятся на своих 12М-средних спредах к кривой ОФЗ (по 5-летним бумагам МТС 001Р-06 в размере 110 б.п.), хотя в абсолютном выражении доходности уже обновляют минимумы (вслед за смещением кривой ОФЗ). Кредитное качество МТС не претерпит ухудшения из-за последствий коронавируса, как следствие, доходности будут двигаться вслед за ОФЗ, которые сейчас дешевеют из-за геополитических рисков и фиксации прибыли после окончания ралли.

На рынке евробондов кредитные спреды остаются расширенными, по выпуску MOBTEL 23 (YTM 2,3%) спред к Russia 23 составляет 117 б.п. против 60 б.п. еще в начале года, однако в абсолютном выражении доходности уже ниже уровня начала года (из-за существенного снижения доходностей UST). Бумаги MOBTEL 23 представляют интерес для консервативных инвесторов. Также в сегменте более рисковых бумаг (эмитентов с повышенной долговой нагрузкой) мы по-прежнему рекомендуем бонды POGLN 22 c YTM 5,9% в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке золота.