В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Qiwi (+1,73%) и котировки Яндекса (+1,54%). В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома (-4,41% и —3,97% соответственно) и бумаги Магнита (-2,60%).

Бумаги Qiwi продолжили получать поддержку от данных о росте скорректированной чистой прибыли во 2-м квартале на 40%, опубликованных накануне. В компании также сообщили, что выплатят дивиденды за 2-й кв. в размере 33 центов на акцию.

Яндекс вырос после новостей о получении 4-го места в индексе MSCI Russia 10/40.

Акции Ростелекома упали после закрытия реестра по дивидендам за 2019 год.

Магнит шел вниз, несмотря на подтверждение сильных финансовых результатов за первое полугодие 2020 года в данных аудированной отчетности. Чистая прибыль компании подскочила на 77,8%, до 17,044 млрд рублей.

С технической точки зрения акции Qiwi, несмотря на восстановление в четверг, проявляют краткосрочную слабость и ранее на неделе корректировались вниз на повышенных объемах. Подобная ситуация говорит о рисках закрепления ниже ближайшей поддержки (средняя полоса Боллинджера дневного графика) 1410 руб. и перспективе движения в район 1310 руб. (нижняя полоса Боллинджера). У текущих отметок, в то же время, можно попытаться сыграть на отскок наверх с установкой стоп-лосса в районе 1370 руб.