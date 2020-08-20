В августе ситуация на финансовых рынках стабилизировалась после прохождения через пиковый период пандемии. Экономика в ключевых странах восстанавливается неплохими темпами, в том числе за счет беспрецедентных стимулирующих мер со стороны центробанков. Рынки акций реагируют на это приличным восстановительным ростом, в завершающий летний месяц индекс Мосбиржи вернулся к своим докризисным значениям.

Вместе с тем, по нашему мнению, ближайшие месяцы могут стать непростыми для активов развивающихся стран, в том числе для российской валюты. По нашим оценкам, его курс к доллару ближе к началу осени может отходить к уровням вблизи 75, к евро — до 88-89. Причин тому несколько. Это и сезонная слабость счета текущих операций РФ, и активизация отложенного спроса на импорт после снятия карантина, и восстановление выездного туризма, и снижение спроса иностранцев на ОФЗ (со снижением ключевой ставки рублевый долг теряет для нерезидентов часть привлекательности в плане доходности), и антирекорды турецкой лиры к доллару на валютном рынке, которые усиливают давление на всю группу валют emerging markets.

Нефть тоже может ослабить поддержку рубля в обозримой перспективе. Крупнейшие экспортеры сырья наращивают добычу после смягчения ограничительных квот. На этой неделе участники ОПЕК+ по итогам консультаций сохранили условия сделки по сокращению нефтедобычи без изменений. В то же время отметим, что прогнозы по мировому спросу в 2020 году ухудшаются, в хранилищах по всему миру накоплен большой объем запасов сырья. При этом новый быстрый прирост числа заболевших коронавирусом в отдельных странах, например в Испании и Южной Корее указывает на повышение вероятности повторного вирусного удара по топливному спросу и, соответственно, усиления давления на ценовую конъюнктуру.

Риски второй волны пандемии в осенний период оцениваются как возрастающие. Другое дело, что ограничительные меры вряд ли будут носить такой же жесткий характер, как в марте-мае. Вероятнее всего, речь будет идти об отдельных региональных или страновых вспышках, которые будут купироваться с учетом уже накопленного у властей и медиков опыта. Впрочем, даже такой сценарий может означать более медленное восстановление мировой экономики, что может оказать дополнительное давление на всю группу рисковых активов, включая сырьевые товары и валюты развивающихся стран.

Еще одним потенциальным вызовом для рублевых активов в ближайшие месяцы может стать активизация санкционной риторики в отношении РФ по мере приближения даты выборов президента США.