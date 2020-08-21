Европейский фондовый рынок в четверг снизился, акции горнодобывающего и банковского сектора возглавили снижение. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 1,1%, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,6%, немецкий DAX потерял 1,1%, французский CAC просел на 1,3%. В Европе опасения увеличения числа случаев коронавируса сохраняли внимание инвесторов. В Британии было зафиксировано второе по величине число новых случаев вируса с 21 июня. В Германии число новых случаев в последние недели также увеличивалось.

Американский рынок, напротив продемонстрировал положительную динамику. По итогам основной торговой сессии индекс Dow вырос на 0,17% до 27 739,7 пункта, Nasdaq увеличился на 1,06% до 11246,9, а S&P500 прибавил 0,32% и составил 3385,5.

Слабые данные по первичным заявкам на пособие по безработице не смогли удержать рынок от роста. Согласно данным министерства труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 135 тысяч — до 1,106 миллиона. Участники рынка ждали снижения этого показателя до 925 тысяч заявок.

Локомотивом роста стали представители технологического сектора: Facebook вырос на 1,6%, Amazon прибавил 0,9%. Netflix увеличился на 2%, а Apple подрос на 1,3%. Microsoft и Alphabet прибавили 1,5% и 1,1%, соответственно.

Бумаги Intel выросли на 1,5% после того, как компания объявила об ускоренном выкупе акций с рынка, который будет предпринят до конца текущего года, а траты составят $10 млрд.

Акции L Brands, американского модного ритейлера, владеющего брендом Victoria's Secret, выросли на 3,9% после публикации неожиданно сильных результатов. Прибыль на акцию составила $0,25, что превзошло цифры по ожидаемому убытку в $0,34 на акцию. Компания отчиталась о 63%-ном росте продаж, чему способствовал рост на 123% продаж уходовых средств марки Bath & Body Works во втором квартале, закончившемся 1 августа.

Продолжили рост бумаги Tesla (+6,6% по итогам дня). Знаковых новостей по компании не выходило, однако цена продолжает уверенно рваться вверх. Только по итогам текущей недели бумаги прибавили более 20%, укрепляя мнение у участников рынка, что текущий необоснованный рост не более чем, пузырь.

В ходе вечерней сессии интересных событий не было. Последний рабочий день недели будет спокойным на события: знаковых отчетов не ожидается, из макроэкономический статистики стоит отметить публикацию индекс PMI в секторе услуг и промышленности за август и продажи на вторичном рынке жилья за июль.

Череда сильный отчетов способствовало тому, что индекс широкого рынка SP500 смог преодолеть максимумам начала года. Сохранение позитивных тенденций сезона отчетности и надежда на восстановление экономики продолжат толкать индексы вверх, риск факторы американский рынок предпочитает не замечать.