Вчера отечественные фондовые площадки продемонстрировали выраженную отрицательную динамику. В плюсе удержались акции Yandex N.V. (+1,10%). Лидерами снижения стали бумаги Мечела (-4,38%) и Ростелекома (-4,88%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Счетная палата прогнозирует увеличение госдолга. Объем заимствований может достичь 4 трлн руб. Это покроет дефицит бюджета, возникший в связи с выпадением доходов, а также дополнительными расходами на предотвращение кризисных явлений в экономике. Дисбаланс доходов и расходов (около 2 трлн руб. в первом полугодии), а также программа борьбы с COVID-19 объемом 1,2 трлн руб. вынуждает искать источники финансирования дефицита. Один из вариантов — привлечение заимствований. С начала года объем денежной массы повысился на 9%, и, возможно, 2020-й станет рекордным по темпам роста госдолга и денежной массы. Долговая нагрузка может увеличиться с нынешних 12% до 17-18% от ВВП в 2021 году. Все это усиливает девальвационные факторы. Однако непосредственных триггеров для ускорения инфляции нет. Пара USD/RUB на новости подскочила выше отметки 74, однако ситуация на валютном рынке остается спокойной. Мы не исключаем, что волатильность USD/RUB усилится на предстоящей неделе и курс может достичь 76. Драйвером способна послужить новость об аукционе ОФЗ, который был отменен в минувшую среду.

НЛМК (-0,35%), спек. продажа. Формируется разворотная фигура, цель технической коррекции — 152 руб. на горизонте двух недель.

Ожидаем умеренное снижение. На локальном рынке в фокусе отчетность Московской биржи. Ориентир для пары USD/RUB: 73,50-74,50, прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3000 пунктов.