Американские биржевые площадки в четверг завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,32%, закрывшись на отметке 3385,51 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,17%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта, до 0,65%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на два базисных пункта, до −0,50%.

Игроки проигнорировали слабые данные по рынку труда США, согласно которым число безработных на неделе, закончившейся 15 августа, неожиданно выросло до более, чем 1 миллиона человек. И, используя коррекцию как повод для покупок, сфокусировали свое внимание на подоспевших корпоративных новостях компаний технологического сектора. Так, акции Zoom Video Communications выросли на 6,28% после того, как Morgan Stanley повысил целевую цену для компании, а бумаги крупнейшего в мире производителя чипов Intel прибавили в цене 1,74% на новости о планах компании выкупить свои акции на сумму 10 миллиардов долларов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,08% и закрылись на отметке $44,87. Усилившаяся волатильность на мировых фондовых биржах эхом отозвалась на динамике фьючерсного контракта Brent, цена которого ненадолго вышла за нижнюю границу двухнедельного диапазона в $44,5—45,70. Сегодня рынок будет ждать данных нефтесервисной компании Baker Hughes, которые в начале следующей недели вкупе с настроениями на мировых финансовых рынках определят направление движения цены барреля Brent.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,06%, закрывшись на отметке 2993,69 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2985 и 2965 пунктов, сопротивление — 3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 127700 и 125000 пунктов, сопротивления — 129000 и 130000 пунктов.

Пара доллар/рубль продолжает находиться в диапазоне 72,70—74. Однако при ухудшении настроений на глобальных финансовых и сырьевых рынках нельзя исключать попытки ретеста отметки 74,68.