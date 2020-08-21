В четверг была отмечена заметная коррекция вниз по индексу РТС. Днем ранее была опубликована стенограмма июльского заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC), характер которой дал трейдерам повод для сокращения спекулятивных позиций на рынках акций в целом – в итоге глобальный фондовый индекс MSCI ACWI за день потерял 0.4%, индекс развивающихся рынков MSCI EM понизился на 1.7%. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели Татнефть (TATN, —3.1%), Сбербанк (SBER, —2.9%), Норникель (GMKN, —2.5%), Магнит (MGNT, —2.3%), Лукойл (LKOH, —2.1%), Сургутнефтегаз (SNGS, —2.0%).

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подешевели на 5.5%, Ставропольэнеросбыта (STSB) – на 5.1%, привилегированные акции Ростелекома (RTKMP) – на 4.9%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% — 1.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС благодаря смягчению внешнего фона, но риски возобновления коррекции вниз остаются в силе – политическая и экономическая неопределенность препятствует уверенному притоку капитала на рынки акций. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 74.0 по паре доллар-рубль.