Российский рынок акций в четверг выглядел крайне слабо. Индекс МосБиржи показал максимальное за два месяца дневное падение, опустившись ниже 3000 п. Ускорение распродаж сопровождалось резким ростом объемов торгов: с 55 до 90 млрд руб.

Почти треть всех оборотов пришлась на акции Сбербанка (-2,9%), которые выглядели слабее остальных голубых фишек. Тот факт, что обыкновенные акции банка на повышенных объемах падали гораздо быстрее привилегированных, говорит о локальном оттоке крупных иностранных инвесторов. Обыкновенные бумаги Сбербанка являются топовой голубой фишкой с максимальной ликвидностью, поэтому именно в этих акциях сосредоточено наибольшее число крупных нерезидентов.

Наиболее слабую динамику среди отдельных отраслей показала нефтегазовая отрасль (-2,8%), что также намекает на отток именно крупного спекулятивного капитала, выбирающего для вложений наиболее ликвидные инструменты.

Если сравнивать наш рынок с другими развивающимися площадками, то он также начал активно отставать. Индекс MSCI Emerging Markets в четверг упал на 1,7% против 3,3% по долларовому РТС.

А вот привилегированные акции Сургутнефтегаза накануне подтвердили статус защитного инструмента. Несмотря на распродажу широким фронтом, они закрывали день без потерь. На них позитивно сказывается фактор ослабления рубля. Ближайшие целевые ориентиры по бумагам расположены около 38,5–39,5 руб.

Курс USD/RUB вчера подскочил до недельных максимумов, поднявшись в моменте выше 74. Однако уже ближе к закрытию сессии этот импульс угас. В результате общая картина по доллару остается практически неизменной. По-прежнему актуален боковой коридор с нижней границей около 72,3–72,6 и верхней в районе 74,5–75. В ближайшие дни ожидаем сохранения актуальности этого диапазона.

Вчерашнее снижение рубля отчасти было спровоцировано падением цен на нефть. Фьючерсы Brent в моменте проваливались в район $44. Учитывая крайне низкую волатильность последних дней, такое движение уже воспринимается как весьма существенное. Впрочем, ближе к закрытию торгов значительную часть просадки удалось отыграть.

После слабого старта на рынке США также началось плавное восстановление. В результате по итогам дня индекс S&P 500 закрылся в плюсе. Сегодня для него определяющая сессия. Важно не растерять вчерашний подъем. Если удастся удержаться около текущих значений и не возобновить снижение в преддверии выходных, то далее наверху в качестве целей можно будет обозначить зону 3425–3445 п., откуда возможна уже более сильная коррекция. В случае же повторного спуска S&P 500 ко вчерашним минимумам в район 3355–3365 п., станет возможным дальнейшее резкое ускорение распродаж.

В сложившейся ситуации просадка нашего рынка выглядит избыточной. На вечерней сессии многие российские бумаги уже отскочили. Сегодня с утра индекс МосБиржи вернется выше 3000 п. Учитывая относительно стабильную динамику фьючерсов Brent, акции нефтяных компаний могут выглядеть чуть сильнее других.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчетности Московской биржи по МСФО за II квартал.

Кроме того, на сегодня назначено заседание наблюдательного совета Сбербанка, на котором будет дана рекомендация по дивидендам за 2019 г. Если менеджмент решит направить на выплаты 50% чистой прибыли, то это будет 18,7 руб. на акцию. На мой взгляд, подобный сценарий является наиболее вероятным, однако все равно при его реализации бумаги Сбербанка могут отреагировать ростом.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,18%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа в плюсе на 0,38% и находятся около уровня $45.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия четверга.