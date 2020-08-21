Риски развития коррекции на мировом рынке оказались напрасными: американский рынок акций вчера не стал продолжать падение и закрылся небольшим ростом. Сегодня с утра американские фьючерсы слабо подрастают, что говорит в пользу того, что и мы откроемся ростом после 2-процентного падения вчера.

Однако уверенности в том, что и российский рынок акций возобновит среднесрочный рост, пока нет. Слишком много негативных сигналов мы увидели вчера.

Прежде всего, стоит отметить опережающее падение таких двух любимых нерезидентами акций как Сбербанк и «Норильский Никель». Не исключено, что их распродажа могла быть вызвана оттоком средств нерезидентов, испугавшихся прямого втягивания России в противостояние народа и власти в Белоруссии.

Однако продажи этих бумаг могут иметь и другие основания. Что касается «Норникеля», то выход из бумаг может быть вызван снижением его доли в индексе MSCI Russia с 1 сентября на 338 б.п. до 4,72%. При этом вес «Яндекса» увеличится до 9,44%, что привело к росту этих бумаг вчера на 1,7%.

Однако все внимание сегодня на Сбербанк! Сегодня пройдет заседание Наблюдательного совета банка, на котором решится вопрос о дивидендах за прошлый год. Базовым сценарием является направление на дивиденды 50% чистой прибыли. Однако нельзя исключить, что, как и в случае с ВТБ, правительство разрешить банку заплатить меньше. В этом случае акции банка упадут на несколько процентов, да и весь рынок потянут за собой. Не исключено, что вчера кто-то страховался от такого сценария.

Именно динамика Сбера определит настроения участников рынка на сегодняшний день.

Если все-таки на дивиденды пойдет половина прибыли, акции Сбера в течение пары дней вполне могут уйти к сопротивлению 242 руб, а при дальнейшей поддержки со стороны внешнего фона пробить его и направится к следующей цели в районе 255 руб.

Нефть также вчера попыталась подешеветь, но вновь вернулась к привычному для последних дней уровню 45 долларов за баррель. Незначительные движения котировок «черного золота» могут быть лишь поздно вечером после публикации данных о числе активных буровых установок, но принципиальных изменений на рынке нефти сегодня не ждем.

Рубль в паре с долларом на общем негативе уходил выше отметки 74. Однако коридор 72,7-74 руб за доллар устоял. Сегодня ждем движения пары в район 73.

Советуем также внимательно следить за парой евро-доллар. Пока попытки преодолеть зону сопротивления 1,18-1,19 не увенчались успехом, но тестирование этого рубежа продолжается. Закрепление пары выше 1,19 спровоцирует новый рост американских акций и сырьевых активов.