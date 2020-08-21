Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Сырьевые контракты преимущественно растут, азиатские индексы в плюсе. Меж тем, при общей слабости доллара можно отметить укрепление иены, но это вполне объясняется ускорением инфляции. Поэтому в начале дня можно предполагать частичное восстановление российских индексов и укрепление рубля. Сегодня отчётность по МСФО предоставят «Распадская» и «Московская Биржа».

По итогам торгов 20 августа индекс МосБиржи упал на 2,06% до 2993,69 п., а РТС на 3,31% до 1272,81 п. Отечественный рынок ускорил коррекционное движение на негативном внешнем фоне. В целом можем вспомнить о простых рыночных правилах — если после длительного роста резко возрастают объёмы, а рынок перестаёт расти, то это может быть признаком разворота. Данная ситуация складывалась на отечественной площадке в начале августа. После этого рынок либо консолидируется, либо снижается. На повестке текущего дня было достаточно негативных новостей, чтобы оптимисты воздерживались от нажатия кнопки «купить». Это и озвученные мысли Дональда Трампа о терпимости идеи развала торговой сделки с Китаем, и нежелание ФРС США таргетировать доходности по казначейским обязательствам вкупе с предупреждением о высокой неопределённости процесса восстановления американской экономики, и тревожные вести из различных стран о второй волне COVID-19. В любом случае, никакого V-образного восстановления мировой экономики уже никто не ждёт, а это значит, что рынки могли слишком опередить своими ожиданиями текущую реальность. Позиции продавцов российских акций подкреплялись негативной динамикой сырьевых контрактов и падением европейских и азиатских индексов.

Впрочем, нельзя сказать, что на рынке было слабым абсолютно всё. С 1 сентября в индексе MSCI Russia 10/40 вес «Яндекса» будет повышен до 9,44%, а вот ГМК «Норникель» снижен на 338 базисных пункта до 4,72%. Повышен вес акций «ЛУКОЙЛ» на 175 Б.П. до 9,44% и «Газпрома» на 179 Б.П. до 9,44%. Новость, безусловно, является позитивом для ряда бумаг, но она слабо им помогла. Акции «Газпрома» потеряли почти 1,5%, «ЛУКОЙЛ» более 2,1%, да и в «Яндекс» рекорды сменились на скромное падение в рамках вечерней сессии. В бумагах ГМК «Норникель» вовсе провал на 2,6%. Самую слабую динамику показали привилегированные и обыкновенные акции «Ростелеком», которые подешевели на 4,9% и 4,3% соответственно. Однако столь сильное снижение объясняется дивидендным разрывом. «Газпром Нефть» (-1,83%) сообщила о прибыли в II квартале в размере 22 млрд рублей против убытка 13,806 млрд рублей в I квартале. По итогам полугодия прибыль сократилась на 96,2% до 8,232 млрд рублей. Акции «Магнит» теряли до 2,5% на вечерней сессии, хотя торговая сеть подтвердила тенденции в розничном сегменте. Прибыль в I полугодии выросла на 77,8% до 17 млрд рублей при росте выручки на 16%. Впрочем, рынок пока негативно воспринимает перспективы всего розничного сегмента после бурного роста, так как заложенные надежды должны пройти через период резкого падения реальных доходов населения. К примеру, в июне рост реальных зарплат замедлился до 0,6% по сравнению с 1,0% в июне. Объём розничных продаж в июле упал на 2,6%, что лучше июньского падения на 7,7% и прогноза снижения на 4,8%. Однако ждать бурного роста потребительской активности в сложившихся условиях будет весьма сложно. Безработица в РФ также выросла до 6,3% по сравнению с 6,2% в июне. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 90,101 млрд рублей.

Рубль вместе с турецкой лирой был среди главных аутсайдеров валют развивающихся стран. Ухудшение ожиданий по восстановлению мировой экономики также формирует негативные ожидания по сырьевому спросу. Кроме того, попытка ОФЗ подрасти натолкнулась на глобальный спад аппетитов к риску. Единственным фактором поддержки рубля на текущий момент является конвертация валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов. При сохранении негативного внешнего фона рубль вполне может ослабнуть до 75,0 за доллар, тем более, что американская валюта предпринимает попытки скорректировать своё падение за июль и начало августа. С другой стороны, на рынках все меняется очень быстро и жадность до риска может вернуться в любой момент.

Пока в остальном мире испытывали неуверенность, американский рынок закрыл день в плюсе. Вновь главным двигателем оптимистов стал высокотехнологичный NASDAQ. Если вторая волна COVID-19 становится реальной, то это означает, что нужно забыть о цикличных бумагах и вновь вернуться к технологичным гигантам и представителям электронной коммерции. В итоге, секторы коммуникаций (+1,37%), технологий (+1,44%) и недвижимости (+1,08%) оказались в лидерах дня, а вот энергетика (-2,13%) стала безусловным аутсайдером. Логика рынка заключается в том, что от режима «сиди дома» (Stay at Home| выигрывают высокие технологии и дистанционная торговля. Столь странный оптимизм разыгрался после того, как стало известно, что на прошлой неделе число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 1,106 млн по сравнению с 971 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в августе до 17,2 п. с 24,1 п. в июле. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в июле на 1,4% после роста более чем на 3% в мае и июне. В корпоративном плане не всё так однозначно. Nvidia Corp. (+0,02%) отчиталась лучше ожиданий за счёт существенного роста выручки от продаж своих чипов для дата-центров, но на II полугодие в компании отмечают высокую степень неопределённости. Intel Corp. (+1,73%) объявила о дополнительной программе обратного выкупа на $10 млрд до конца года. Бумаги Tesla (+6,56%) продолжили свой космический взлёт. Меж тем, доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 0,644%. В какой-то мере последнее говорит о низких аппетитах к риску, но также сигнализирует о том, что альтернативой фондовому рынку являются инструменты с весьма низкой доходностью. По итогам торгов DJIA вырос на 0,17% до 27739,73 п., S&P 500 повысился на 0,32% до 3385,51 п., а NASDAQ на 1,06% до 11264,95 п.

Если американский рынок сохраняет убеждённость в том, что плохая статистика — это хорошие стимулы, то азиатским инвесторам сложно рассматривать другие альтернативы. Соответственно, азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост. Бумаги Alibaba Group в Гонконге развернулись после лёгкого падения в утренние часы на фоне заявлений руководства о том, что основная часть бизнеса восстановилась до уровней перед пандемией. Японскому рынку мешала иена, которая слабела относительно доллара на 0,2%. Также слабо себя чувствовал австралийский рынок. Предварительный индекс производственной активности Австралии снизился в августе до 53,9 п. с 54,0 п. в июле, а в сфере услуг вовсе упал до 48,1 п. с июльских 58,2 п. В Японии инфляция неожиданно выросла до 0,3% в июле с 0,1% в июне. Предварительный японский PMI в производстве поднялся до 46,6 п. в августе с июльских 45,2 п., а в сфере услуг снизился до 45,0 п. с 45,4 п. Иными словами, азиатская статистика указывает на то, что путь восстановления после COVID-19 шока может оказаться тернистым, а значит, потребовать дополнительных стимулирующих мер. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22939,87 п. (+0,26%), Hang Seng — 25100,61 п. (+1,25%), Shanghai Composite — 3378,65 п. (+0,44%).

Нефть пыталась дорожать в пятницу утром на фоне очередной слабости доллара. Меж тем, Ирак и Нигерия стали самыми злостными нарушителями дисциплины в OPEC+, но и некоторые другие страны, включая Казахстан и Россию, не столь строго подходили к вопросу сдерживания своих нефтяников. Внутренний документ альянса говорит о том, что участникам придётся сократить добычу на 2,3 млн бар. в сутки, чтобы компенсировать своё перепроизводство. Базовый сценарий OPEC предполагает, что падение спроса в текущем году составит 9,1 млн бар. в сутки, но при условии второй волны в Китае, Индии и Европе падение может составить уже 11,2 млн бар. суточного потребления. В целом, можно сказать, что страхи середины текущей недели оказались излишними. Конечно, нефть удерживается от снижения за счёт ограничений добычи, но она также является реальным активом, который в долгосрочном плане выигрывает от «порчи» американской валюты. К 9:00 мск Brent — $45,02 (+0,27%), WTI — $42,88 (+0,14%), Золото — $1955,3 (+0,45%), Медь — $6608,38 (+0,77%), Никель — $14705 (+0,40%).

Индекс доллара снижался на 0,19% до 92,62 п. доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 0,66%, хотя накануне снижалась почти до 0,64%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,188 (+0,15%), GBP-USD — $1,324 (+0,21%), USD-JPY – 105,59 (-0,2%).