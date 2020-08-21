Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале торгов в рамках коррекции на фоне улучшения внешней конъюнктуры, полагают аналитики.

По их мнению, курс доллара останется ниже 74 рублей.

ПРОГНОЗЫ

По оценке Виталия Манжоса из ИК "Алго Капитал", в начале дня ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,1-0,4%, в диапазон 2995-3005 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2990 и 2980 пунктов, а значимыми сопротивлениями росту останутся отметки 3020 и 3030 пунктов.

В начале торгов возможно некоторое повышение индекса РТС благодаря смягчению внешнего фона, но риски возобновления коррекции вниз остаются в силе – политическая и экономическая неопределенность препятствует уверенному притоку капитала на рынки акций, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможна консолидация курса немногим ниже отметки 74 рубля за доллар", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,2-1,1% на фоне скачка акций технологических компаний. В частности, бумаги Apple, Facebook и Microsoft прибавили более чем по 2%.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,1-0,2%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на 0,2-2%. В частности, шанхайский Shanghai SE Composite Index прибавляет 0,2%, японский Nikkei 225 вырос также на 0,2%.

Нефть дорожает на 0,2% — до 44,98 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1874 доллара с 1,1861 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в четверг упал ниже психологически значимых "круглых" уровней, отыгрывая резкое ухудшение конъюнктуры мировых торговых площадок.

Негативная динамика бирж Западной Европы и США и рынка нефти, а также внешнеполитические риски толкнули фондовые индексы РФ к минимумам за несколько дней.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов четверга упал на 2,06% — до 2993,69 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,31%, до 1272,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 49 копеек — до 73,79 рубля, евро — на 81 копейку, до 87,57 рубля, следует из данных Московской биржи.