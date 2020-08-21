Снижение EBITDA – меньше наших ожиданий, чистая прибыль совпала с прогнозом. Вчера Газпром нефть (SIBN RX – ДЕРЖАТЬ) отчиталась по МСФО за 2 кв. 2020 г. и провела конференц-звонок. Выручка снизилась на 37% год к году и на 23% квартал к кварталу до 398 млрд руб. (5,50 млрд долл.), что на 0,8% выше нашего прогноза и на 1,0% выше консенсусного. EBITDA, рассчитанная как сумма операционной прибыли и амортизации (OIBDA), упала на 63% год к году и на 14% квартал к кварталу, составив 62,2 млрд руб. (0,86 млрд долл.) – на 1,0% выше, чем рыночная оценка EBITDA. Показатель EBITDA, включающий долю Газпром нефти в чистой прибыли ассоциированных компаний, сократился на 65% год к году и на 18% квартал к кварталу до 66,6 млрд руб. (0,92 млрд долл.), этот уровень превышает наш и рыночный прогнозы EBITDA на 9% и 8% соответственно. В долларовом выражении EBITDA упала на 69% год к году и на 25% квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 13,5 п.п. год к году и выросла на 0,9 п.п. квартал к кварталу до 16,7%. Чистая прибыль акционеров компании снизилась на 79% год к году и составила 22,0 млрд руб. (0,30 млрд долл.), практически совпав с нашей оценкой и на 1% превысив консенсусный прогноз. В 1 кв. 2020 г. чистый убыток составил около 13 млрд руб. (0,21 млрд долл.).

Капзатраты в эффективные добычные проекты не были сокращены. Уменьшение добычи нефти и конденсата (ЖУВ) во 2 кв. было сравнительно небольшим – всего на 4% квартал к кварталу до 11,8 млн т (0,95 млн барр./сутки) у дочерних и пропорционально учитываемых компаний и на 5,4% квартал к кварталу до 15,1 млн т (1,21 млн барр./сутки) по группе в целом. Объем продаж нефти при этом увеличился квартал к кварталу на 11% до 6,67 млн т (0,54 млн барр./сутки) в основном за счет роста экспорта. Объем переработки упал на 10% квартал к кварталу до 9,22 млн т (0,74 млн барр./сутки), однако производство дизельного топлива сократилось только на 1,6%, нафты – на 1,9%, битумов – выросло на 60% квартал к кварталу. Мы полагаем, что оптимизация корзины нефтепродуктов при снижении объема переработки поддержала прибыльность группы в целом. Операционный денежный поток (ОДП) до учета оборотного капитала упал на 81% год к году и на 40% квартал к кварталу до 32 млрд руб. (0,45 млрд долл.). С учетом рабочего капитала ОДП сократился на 71% год к году и квартал к кварталу до 39 млрд руб. (0,53 млрд долл.). Капзатраты выросли на 23% год к году и на 4,1% квартал к кварталу до 116 млрд руб. (1,61 млрд долл.), поскольку компания считала необходимым продолжить инвестирование в разработку новых месторождений, в том числе в проект «Зима» в Западной Сибири, на котором действует налоговый режим НДД. В результате падения ОДП и роста капзатрат СДП был отрицательным – минус 78 млрд руб. (1,07 млрд долл.) по сравнению с плюс 22 млрд руб. (0,33 млрд долл.) в 1 кв. 2020 г. СДП до учета оборотного капитала также был отрицательным – минус 84 млрд руб. по сравнению с минус 58 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.

Планируется выплата дивиденда за 9 мес. 2020 г., снижение капзатрат во 2 п/г. Компания отмечает улучшение конъюнктуры на основных рынках, хотя рентабельность переработки при поставках на экспорт остается сравнительно низкой из-за большого объема товарных запасов нефтепродуктов, накопленных в период падения спроса весной этого года. Планируется, что капзатраты в 2 п/г 2020 г. несколько снизятся по сравнению с 1 п/г, а всего в 2020 г. уменьшатся на 20% год к году. По-видимому, их квартальный пик был пройден во 2 кв. 2020 г. Менеджмент считает предпочтительным выплатить первый промежуточный дивиденд 2020 года не за 1 п/г, а за девять месяцев. Это будет соответствовать дивидендной политике и позволит акционерам получить еще одну дивидендную выплату в течение 2020 г. Размер дивиденда, мы полагаем, будет зависеть в основном от цен нефти и маржи переработки текущего квартала. Менеджмент оценивает потенциальный дивиденд за 6 мес. 2020 г., если бы он выплачивался по итогам периода, в диапазоне 1–3 руб./акция, то есть с доходностью не более 1%. Мы оценивали возможный полугодовой дивиденд в 1,1 руб./акция с доходностью 0,3%. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Газпром нефти.