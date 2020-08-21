Опубликованные вчера Росстатом данные по розничной торговле преподнесли очередной позитивный сюрприз: падение в годовом выражении составило лишь 2.6% (консенсус: —4.5% г/г). В составе показателя опережающую динамику показали продажи непродовольственных товаров (-2.7% г/г в июле против —11.3% г/г в июне), а продажи продуктов питания продемонстрировали лишь поступательное улучшение (-2.2% г/г против —3.5% г/г в июне).

Подобная картина выглядит интересной, поскольку характер восстановления потребительской активности не до конца понятен. Либо розничная торговля выходит на «естественные» посткризисные темпы и в ближайшие 1-2 квартала сумеет вернуться к показателям докризисного года, либо в моменте мы наблюдаем реализацию отложенного спроса и по мере его исчерпания возврат торгового оборота к предкризисным уровням займет более года. При этом первый сценарий будет противоречить большинству прогнозов и может потребовать сдержанных действий Банка России, второй – напротив, будет способствовать реализации выбранного курса на смягчение ДКП.

На наш взгляд, второй сценарий более вероятен на фоне устойчиво высоких показателей безработицы (6.3%), хотя динамика реальной заработной платы настойчиво ему противоречит (+0.6% г/г в июне против +1.0% г/г в мае). Реальные располагаемые доходы (данные за 2к’20 еще не опубликованы), очевидно, находятся в большем стрессе, а показатель заработной платы искажен ростом выплат в бюджетном секторе. Более того, более насыщенная картина финансовых потоков, публикуемая Банком России, по-прежнему подтверждает второй сценарий в разрезе некоторых видов активности, включая сектор услуг (-25.5% г/г в июле).