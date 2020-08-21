Финансовые результаты Газпром нефти за 2к20 по МСФО в целоммсовпали с нашими прогнозами, и EBITDA снизилась на 21% к/к на фоне падения глобальных цен на нефть и нефтепродукты, а также вследствие снижения объемов добычи и производства.

Стоит отметить, что капиталовложения компании продолжили расти, несмотря на объявленный ранее план по их сокращению на 20%, что мы считаем предметом для опасений. Мы обновили нашу финансовую модель, получив в результате новую прогнозную цену на горизонте 12 месяцев на уровне 5,10 руб. Учитывая, что такая цена предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 17%, мы сохраняем рекомендацию Держать. Компания провела телеконференцию, посвященную опубликованным результатам. Ниже представлены ее основные моменты.

По мнению компании, режим НДД подходит для новых месторождений, однако ему требуются некоторые корректировки из-за его новизны. Газпром нефть полагает, что дальнейшие обсуждения между Минфином и нефтяными компаниями позволят достигнуть компромисса.

Цель по снижению инвестпрограммы на 20% в этом году была подтверждена: ожидается, что в 3–4к20 капиталовложения будут ниже, чем в 2к20.

Повышенный объем капиталовложений в 1п20, по мнению компании, обусловлен двумя основными причинами: во-первых, некоторые инвестиционные решения принимались в 2019 г., когда никто не ожидал такой сложной ситуации на рынке; во-вторых, некоторые средства были направлены на стратегически важные проекты.

Один из таких стратегически важных проектов – Зима, перспективы которого пересмотрены в заметно большую сторону, и который из сравнительно небольшого месторождения может перейти в разряд значительного (к настоящему моменту на проекте было добыто 1 млн т нефти).

Компания решила не жертвовать показателем NPV с целью достигнуть положительного свободного денежного потока в 1п20. Газпром нефть ожидает, что свободный денежный поток станет положительным в 2п20 (в июле он уже был выше нуля) и по итогам года нивелирует результат за 1п20.

Газпром нефть намерена выплатить промежуточные дивиденды после результатов за 9м20 вместо выплаты дивидендов по итогам 6м20. Чистая прибыль будет скорректирована для цели выплаты дивидендов, как отмечалось во время предыдущей телеконференции. Однако она будет скорректирована с учетом обесценения активов, а не на валютный убыток. В

качестве ориентира – если бы дивиденды выплачивались за 6м20, в виде дивидендов, по данным Газпром нефти, было бы распределено около 2 руб. на акцию (текущий консенсус-прогноз Интерфакса).

В целом мы считаем итоги телеконференции нейтральными. Руководство не сообщило новой информации об обсуждении НДД с Минфином. Что касается капиталовложений, компания ранее намеревалась сократить их на 20% по сравнению с первоначальным планом в 450–470 млрд руб. Наш прогноз капиталовложений на весь 2020 г. равен 3,8 млрд долл. (395 млрд руб.), что на 12% меньше нижней границы первоначального прогнозного диапазона самой компании. Мы по-прежнему полагаем, что при средней цене нефти 42 долл./барр. свободный денежный поток в 2020 г. будет отрицательным.

Проект Зима и ранее назывался среди приоритетных для компании в сегменте разведки и добычи в 2020–2023 гг. По нашему мнению, решение о переносе промежуточных дивидендов не скажется на котировках акций Газпром нефти, так как не повлияет на общую сумму выплат. Оцениваемый компанией дивиденд за 1п20 в размере 2 руб. на одну акцию оказался ниже 2,40 руб., предполагавшихся нами до публикации результатов, однако разница в дивидендной доходности несущественна, чтобы вызвать реакцию рынка.