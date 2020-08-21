Понижения ключевой процентной ставки на заседании Центробанка 18 сентября маловероятно
Как сообщил вчера Росстат, оборот розничной торговли за июль снизился на 2,6% г/г, что значительно лучше консенсус — прогноза (-4,5% г/yг) и нашей оценки (-3,0% г/г). Мы связываем столь позитивный результат с тем, что международные поездки пока еще закрыты, что стимулирует внутренний туризм и, следовательно, потребление. Продажи легковых автомобилей, которые выросли на 6,8% г/г в июле, впервые с апреля, подтверждают восстановление спроса. Мы ожидаем, что этот эффект продолжится и в августе и не исключаем, что август может стать первым месяцем, когда оборот розничной торговли может продемонстрировать позитивный рост с момента начала карантина. Сильный спрос нейтрализует негативное впечатление от состояния рынка труда: уровень безработицы составил 6,3%, превысив наши ожидания: с другой стороны, она лишь незначительно увеличилась в сравнении с июньским результатом (6,2%). Сильный конечный спрос и восстановление обрабатывающей промышленности создают основу для улучшения динамики ВВП: по оценкам Минэкономразвития, российский ВВП снизился всего на 4,7% г/г в июле против снижения на 6,4% г/г в июне и спада на 8,5% г/г за 2К20. Мы считаем результат за июль позитивным и, таким образом, видим снижение вероятности понижения ключевой процентной ставки на заседании ЦБ 18 сентября, особенно учитывая нервозность на валютном и долговом рынках, которая в сентябре продолжится.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200821/831938244.html