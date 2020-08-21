Восстановление потребления в России идет по оптимистичному сценарию
Мы считаем российскую макростатистику за июль сильной: оборот розничной торговли снизился всего на 2,6% г/г; снижение обрабатывающей промышленности на 3,3% г/г также стало позитивной новостью. Хотя безработица составила 6,3%, превысив наши ожидания, она сохраняется близкой к июньскому уровню 6,2%. Поскольку в августе международные поездки по-прежнему закрыты, мы ожидаем, что оборот розничной торговли может впервые с начала карантина показать рост, и мы подтверждаем наш прогноз спада как оборота розничной торговли, так и ВВП на 3,0% г/г по итогам 2020 г. Сильный результат за июль в сочетании с ростом нервозности на валютном и долговом рынках увеличивают вероятность паузы на заседании по ставке 18 сентября.
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