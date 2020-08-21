После выхода квартального отчета, показатели которого превысили ожидания участников рынка, компания Alibaba (BABA) выступила с комментариями, направленными на снижение напряженности между США и КНР. Ранее высказывания президента Д.Трампа напрямую касались китайского онлайн-ритейлера, глава США продолжает угрожать китайским компаниям. Генеральный директор Alibaba Дэниел Чжан сказал, что основная коммерческая деятельность Alibaba в США заключается в поддержке американских брендов, розничных продавцов, малых предприятий и фермеров в торговых операциях с потребителями и партнерам в Китае, а также на других ключевых рынках по всему миру.

Очевидно, что важной задачей для Alibaba становится сохранение и развитие продаж на рынках Запада. Экспансия на домашнем рынке, китайском, хоть и продолжается, но весьма ограниченна. Число клиентов розничных сервисов Alibaba в Китае увеличилась за квартал на 16 млн человек (г/г) — до 742 млн. За год показатель вырос на 68 млн. Это является косвенным свидетельством того, что потребительские расходы Китая вернулись к уровням, предшествовавшим повсеместным ограничениям в связи с вирусом.

Трамп пообещал ввести тарифы для американских компаний, которые отказываются переводить рабочие места из-за границы. Ранее в этом месяце госсекретарь США Майк Помпео призвал американские технологические компании разорвать связи с китайскими компаниями, включая поставщиков облачных вычислений Alibaba, Tencent и Baidu в рамках так называемой программы администрации Д.Трампа «Чистая сеть».

Впрочем, предвыборная компания в США вступает в заключительную фазу. Политикам нужны эффектные шаги и есть опасения, что последуют ограничения на бизнес Alibaba в США. Считаем, что на горизонте ближайшего квартала это не скажется значительно на финансовых показателях, но стратегически ограничит возможности экспансии на этот рынок, что замедлит рост выручки.

За три месяца до конца июня выручка выросла на 34% до $22,2 млрд в долларовом выражении (г/г), превысив оценки. Основной причиной столь бурного роста стал бум онлайн покупок в период самоизоляции потребителей, несмотря на глобальный экономический спад.

Считаем важными попытки диверсифицировать бизнес. Подразделение облачных вычислений компании также продемонстрировало резкий рост: выручка увеличилась на 59% до $1,8 млрд, поскольку популярность удаленной работы привела к использованию серверов Alibaba для размещения программного обеспечения в интернете. В апреле компания инвестировала в подразделение $28 млрд на фоне резкого роста спроса на программное обеспечение для бизнеса.

Американская Amazon (AMZN), конечно, является конкурентом, но пока два гиганта онлайн-ритейла вполне успешно делят между собой глобальный рынок. Среди конкурентов Alibaba — владелец TikTok компания ByteDance, запустившая в июне новое подразделение электронной коммерции, и JD.com, которая решила заняться доставкой продуктов и сумела собрать рекордные продажи во время масштабной распродажи «6.18».

Всё же хорошая отчетность для инвесторов важнее предвыборных политических интриг, в которых оказываются задействованы крупные корпорации. Ожидаем обновления в ближайшей перспективе исторического максимума бумаг Alibaba Group на NYSE и преодоление отметки $268/ADR.