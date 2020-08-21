Сегодня котировки американского доллара к рублю вплотную подошли к серьезному уровню сопротивления в районе 74.5.

Вполне вероятно, что уже вечером это сопротивление рынок сломает и пара доллар-рубль устремится сначала к 75, а затем и к 77. Диапазон 75-77 достаточно плотный, но следует учитывать, что рубль очень слабо выглядит в налоговый сезон, когда он обычно укрепляется.

Помимо внешних рыночных рисков, которые связаны с некоторой нервозностью инвесторов после публикации протоколов с последнего заседания FOMC, есть еще геополитические риски, плохо влияющие на наши активы и валюту.

Именно этот букет создает общую слабость российского рубля, да и Банк России сейчас практически вне игры, так как уровень цен на нефть не дает возможности по бюджетному правилу продавать значительные объемы валюты. Поэтому на данный момент нет никаких препятствий для дальнейшего снижения рубля к основным валютам.