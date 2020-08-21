По итогам торговой сессии 20 августа американские индексы вышли в плюс, несмотря на слабую статистику и мрачный прогноз ФРС. S&P500 вырос на 0,32%, до 3386 пунктов, NASDAQ прибавил 1,40%, Dow Jones повысился на 0,17%. Драйвером роста вновь выступили акции технологических гигантов, которые демонстрируют наилучшую устойчивость к последствиям коронакризиса. Поддержку рынку оказали сообщения о готовящихся переговорах между США и Китаем. За счет позитивной динамики своих крупнейших представителей в лидеры роста вышли технологический и коммуникационный сектора, прибавившие по 1,4%. Наиболее слабыми выглядели энергетический (-2,1%) и финансовый сектор (-0,9%).

Сегодня все ключевые мировые фондовые площадки торгуются в плюсе. Оптимизм у игроков рынка вызвало сообщение о том, что вакцина Pfizer и BioNTech уже в октябре может быть представлена на рассмотрение регулятора для оценки эффективности и безопасности. Одновременно Johnson & Johnson сообщила о планах провести третью фазу испытания своей вакцины с участием 60 тыс. добровольцев.

Что касается анонсированных переговоров между США и Китаем, то, по заявлению министра торговли КНР, они могут состояться в ближайшие дни. В то же время в администрации Трампа отрицают наличие соответствующей договоренности. Между тем Bloomberg сообщает, что у китайской стороны есть хорошие новости для США: в следующем месяце импорт американской нефти в страну достигнет рекордного объема.

Принятие пакета стимулов откладывается на неопределенный срок. Глава парламента Нэнси Пелоси сказала PBS Newshour, что сейчас не лучший момент для голосования по пакету, поэтому 22 августа принятия закона о фискальных стимулах можно не ожидать.

Ключевые азиатские фондовые индексы завершили торги пятницы в плюсе. Японский Nikkei вырос на 0,17%, китайский CSI300 — на 0,85%, гонконгский Hang Seng — на 1,42%. Европейский индекс Stoxx 50 прибавляет 0,24%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис снижается к уровню 0,64%. Октябрьский фьючерс на Brent колеблется около $44,66. Золото опустилось в цене на 0,35%, до $1940. Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 стартует у отметки в 3385 пунктов и продемонстрирует околонулевую динамику в ходе последних торгов этой недели.

Сегодня в фокусе аналитиков будут предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от Markit за август. Прогнозируется рост до 51,9 и 51,0 пункта соответственно. Будет также опубликован августовский композитный индекс PMI.

За второй квартал отчитается производитель сельхозтехники Deere & Company. Согласно консенсусу, выручка и EPS компании снизятся на 33,7% и 54% соответственно, до $6,6 млрд и $1,24. Акции Deere & Company торгуются на рекордно высоком уровне, восстановившись после мартовского падения.

Квартальные результаты также представит сеть магазинов одежды и обуви Foot Locker. Ожидается повышение выручки на 11% при снижении EPS на 15%. Поддержку финансовым результатам ретейлера окажут принятые государством меры стимулирования потребительской активности.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до отметки 10 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит неплохо, хотя подает сигналы ослабления. Объемы торгов в последние дни остаются ниже средних, что говорит о спаде активности. Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI дрейфует около границы перекупленности, что может активизировать фиксацию позиций инвесторами. Развитие нисходящего тренда способно привести к формированию двойной вершины, что вкупе с дивергенцией по RSI на недельных графиках может вызвать коррекцию в область 3230-3260 пунктов и ниже.