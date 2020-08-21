Российский рынок завершит неделю в плюсе
Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 0,9%. Данные июльских протоколов сессии ФРС рынки могли воспринять как «медвежий» сигнал. Впрочем, риторика регулятора скорее отражает стремление избежать усиления дефляционных настроений на рынке. Отказ от планов регулирования рыночных ставок доходности казначейских облигаций США и признание «приемлемой» околонулевых ставок по федеральным фондам, пока экономика не преодолеет кризисный шок, как и завершение активной фазы QE ведет к повышению требуемой доходности вложений.
Несмотря на ухудшение краткосрочных факторов, определяющих недельный ценовой тренд, это может благоприятно отразиться на динамике российских акций в ближайшие месяцы. На этом фоне инвесторы отдают предпочтение покупке защитных акций. Котировки Фармстандарта сегодня растут на 2%. Поводом для этого послужило подписание премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления, снимающего ограничение на госзакупку иностранных лекарств от лейкоза и лимфомы. В список препаратов, которые включены в этот документ, вошли и лекарства, реализуемые Фармстандартом.
21 августа пройдет собрание наблюдательного совета Сбербанка, на котором будут обсуждаться дивиденды по итогам 2019 года. Набсовет уже рекомендовал акционерам утвердить дивиденд в размере 18,7 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Эта рекомендация была отозвана, но мы в своих прогнозах отталкиваемся от обозначенного в ней размера выплат. В оценках справедливой стоимости банка мы руководствуемся ожидаемым объемом дивидендов по итогам 2020 года. Если на эти выплаты будет направлено 50% чистой прибыли Сбера по МСФО, акционеры получат 15 руб. и 13 руб. на обыкновенную и привилегированную бумагу.
Акции Сбера существенно переоценены к аналогам по финансовым мультипликаторам. Потенциал роста в них до конца года сохраняется, но его реализация зависит в основном от дивидендной политики банка.
Полагаем, что до конца дня на отечественном рынке продолжится позитивная динамика. Диапазон для индекса Мосбиржи на закрытие: 2960-3030 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,35-74,40 и 87,0-88,35 соответственно.
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