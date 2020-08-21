Исходя из данных Росстата, совокупный оборот розницы и платных услуг сократил падение г./г. почти в два раза (-7,9% г./г. в июле против —14% г./г. в июне). При этом отдельно снижение оборота розницы замедлилось до уровней менее 3% г./г. (-2,6% г./г. в июле против —7,7% г./г. в июне). Отметим, что улучшение годовых цифр – результат именно восстановительного роста м./м. (продуктовый сегмент в июле вырос на 5% м./м., а непродовольственный – аж на 8,5% м./м.).

Сфера услуг остается слабым звеном, ее восстановление происходит крайне медленно, хотя темпы падения в июле снизились до —25,5% г./г. (-34,5% г./г. в июне). Именно этот сегмент ощущает на себе последствия ограничений больше всего (так, активность авиа- и туристической отрасли еще очень далека от нормального уровня). Но надежда на оживление услуг есть: в июле рост м./м. значительно ускорился (8,7% м./м. против ~3% м./м. в предыдущие два месяца).

Сомнений в скором переходе оборота розницы к росту г./г. все меньше и меньше. Среди позитивных факторов мы выделяем: 1) практически отсутствие падения зарплат и пенсий в реальном выражении в этот кризис, а также 2) наличие денег на руках у населения, которое они планировали потратить, но не смогли в полной мере из-за самоизоляции. Основным фактором риска, на наш взгляд, выступает возможная вторая волна COVID-19: хотя масштабная самоизоляция видится маловероятной, восстановление может прекратиться из-за возможных дополнительных ограничительных мер.

Росстат также опубликовал предварительные данные по динамике инвестиций в основной капитал. За 1П 2020 г. просадка составила лишь 4% г./г., из чего можно сделать вывод, что во 2 кв. 2020 г. падение было на 7,4% г./г. (+1,2% г./г. в 1 кв. 2020 г.). Это более глубокая просадка, чем та, которую предрекала динамика импорта (т.е. на —3,7% г./г.), но ошибка, в данном случае, не столь существенна. Но при этом можно констатировать, что катастрофы с инвестициями не случилось: во 2 кв. инвестиции упали даже меньше, чем ВВП (он просел на 8,5% г./г.). На этом фоне прогноз по обвалу инвестиций на 10% г./г. за год в целом, который заложен в последних опубликованных сценарных условиях МЭР, сейчас выглядит крайне консервативным, особенно если считать, что последствия «второй волны» будут гораздо меньше, чем в марте-апреле этого года.

С учетом динамики с начала года мы не видим поводов менять наш прогноз по инвестициям в основной капитал на этот год (-1,5% г./г.) – для этого достаточно, чтобы во 2П 2020 г. падение прекратилось (~0% г./г.). Вероятность этого, на наш взгляд, достаточно высока: реализация нацпроектов остается приоритетом властей (план по выходу экономики из кризиса почти на половину состоит из расходов инвестиционного характера), а частный бизнес будет постепенно «размораживать» свои инвестпрограммы.