Вторая вакцина против COVID-19 от Pfizer оказалась даже лучше, чем первая. Компания предварительно сообщила о том, что препарат B2 показал не менее высокий иммунный ответ, чем первый кандидат, и при этом существенно более низкую статистику побочных эффектов: рост температуры у пациентов наблюдался в 17% случаев против 50%, зафиксированных у B1. Подтверждающие данные будут представлены до октября, и надзорные органы США и Германии смогут их должным образом проверить.

Эта новость не меняет принципиальным образом список лидеров в разработке вакцин, но повышает шансы Pfizer и их партнеров из немецкой BioNTech занять более высокую долю рынка. Сейчас они со своими двумя препаратами находятся на третьей, финальной стадии исследований. Действие B1 и B2 будет проверено на широкой выборке из 30 тысяч пациентов в США и Германии. На схожей стадии находится компания Moderna со своей вакциной, созданной по схожей технологии (на базе РНК-связей). Следующий из наиболее близких к ним конкурентов это Johnson & Johnson, которая только планирует приступить к третьему (массовому) тесту на людях в сентябре.

Судя по первым предварительным контрактам между производителями лекарств и правительствами разных стран, откровенного лидера по поставкам сыворотки от COVID-19 на рынке не будет. Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести и продать 100 млн доз в США до конца этого года и до 1,3 млрд доз в течение следующего года. Конкурирующие компании, включая британскую AstraZeneca, которая также показывает высокую скорость разработки, называют схожие по объему планы. Совместно 4 названных компании способны вакцинировать более 60% населения планеты до января 2022 года. Сумма выручки на каждую компанию составит от $20 до $30 млрд, что для бизнеса таких масштабов, как Pfizer, составляет половину ее годовой выручки.

Акции Pfizer и BioNTech прибавляли более 1% в четверг, несмотря на резкое снижение основных биржевых индексов. Наиболее перспективной с точки средне- и долгосрочных вложений мы считаем ликвидную бумагу Pfizer. Акция имеет умеренный потенциал роста до 8% на горизонте ближайшего года и при этом платит хороший дивиденд на уровне 3,9% годовых. Компания имеет низкую бету чуть более 0,7 пунктов (она абсорбирует 70% общей рыночной волатильности), что позволяет ее бумагам уверенно держаться при резких колебаниях рынка. Pfizer – оптимальный выбор для консервативных вложений в акции.