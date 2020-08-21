Вчера после выхода данных о количестве первичных обращений за пособием по безработице, которое вновь перевалило за 1 миллион вместо ожидавшегося снижения до 925 тысяч, многим, возможно, могло показаться, что ВОТ ОНО — началось. Все плохо и после достаточно резкого снижения рынка в среду вечером можно ждать только усиления распродаж. Но на деле все оказалось гораздо проще и банальней. Да, открытие торгов прошло в красной зоне с небольшим снижением. Но как показали дальнейшие события это были всего лишь минимумы дня и по-настоящему падать никто и не собирался. В чем причина? Да, скорее всего в том, что инвесторы по-прежнему ждут больших денег от государства. А поскольку ситуация в экономике сама собой как-то не спешит улучшаться, то необходимость принятия новых программ стимулирования становится еще более актуальной. Чем хуже идут дела в экономике, тем больше денег выделят власти, и тем лучше будут идти дела на фондовом рынке. Железная логика, не правда ли?

В итоге, к концу торгов все индексы уже уверенно торговались в зеленой зоне, прибавляя от 0,17% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до более чем 1% по индексу NASDAQ. Последний, кстати, вновь обновил свой исторический максимум и абсолютный, и по закрытию рынка. Все выше и выше и впереди — только космос.

Но вот анализируя вчерашние торги в отраслевом разрезе картина выглядит менее оптимистичной. Вновь основным драйвером роста был технологический сектор и прежде всего крупнейшие компании. Сектор коммуникационных услуг также был в лидерах и в среднем вырос более чем на 1%. Однако этот рост обеспечили всего лишь 3 акции — Alphabet (GOOGL, +2,05%), Facebook (FB, +2,44%) и Netflix (NFLX, +2,76%). Ну а что же все остальные? К сожалению, прозябают, и никто на них пока не обращает внимание.

Как долго будет длиться эта ситуация пока совершенно не понятно. Но ясно одно, что здоровым инвестиционным ростом нынешняя ситуация пока и не пахнет.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 20 августа было заключено 681 тысяча сделок с акциями 1 191 эмитента на общую сумму 620 миллионов долларов США.

Санкт-Петербургская биржа продолжает развивать рынок иностранных ценных бумаг и, если до сего момента российским инвесторам были доступны ценные бумаги иностранных эмитентов, которые торгуются исключительно на американских биржах, то с сегодняшнего дня — 21 августа россияне получают возможность покупать еще и европейские ценные бумаги, торгуемые на Франкфуртской фондовой бирже (XETRA). В 10-00 был дан старт торговле акциями 5 крупнейших немецких компаний — BMW, Henkel, Karl Zeiss, Merck и Infineon Technologies. В самое ближайшее время к этому списку будут добавлены акции еще более 50 ведущих немецких компаний.

Ожидания рынка 21 августа. Конец недели проходит на рынках под знаком умеренного позитива. Мировых инвесторов во многом приободрило вчерашнее закрытие американского рынка на положительной территории. На этом фоне азиатские рынки даже чуток «хайпанули» и дружно выросли более чем на 1%. Таким образом, они полностью отыграли падение предыдущего дня.

В Европе все посложнее. Вышедшие макроэкономические данные оказались не вполне вдохновляющими, но все же слишком большого разочарования они, к счастью, не вызвали и поэтому умеренный позитив сохранился. Европейские индексы растут. Правда рост этот очень и очень осторожный и ограничивается несколькими десятыми процентами.

Аналогичную картину можно наблюдать и на американском рынке, где фьючерсы на основные индексы торгуются также в зеленой зоне, но, судя по всему, при малейшем «шухере» готовы уйти ниже. Хотя, если честно, особых угроз и поводов для «шухера» сегодня вроде бы и не предвидится. Выходящие макроэкономические данные по идее не должны преподнести никаких негативных сюрпризов. Более того, учитывая, что данные о новом строительстве, вышедшие несколькими днями ранее были просто великолепными, то и от цифр по продажам домов на вторичном рынке можно ждать чего-то подобного. И поэтому у нас есть все шансы увидеть хорошие данные по продажам домов по итогам июля месяца, что в принципе должно поддержать общий позитивный настрой участников рынка.

Но в целом конечно мало что изменилось по сравнению с предыдущими днями и все риски, главные из которых, нестабильная ситуация с коронавирусом и глобальная техническая перекупленность рынка, остаются прежними. Поэтому прогнозировать исход торгов достаточно тяжело. Но все же, учитывая фактор пятницы да еще и плюс одна из последних отпускных недель, можно предположить, что торги будут проходить в достаточно спокойной обстановке на фоне минимальной активности вблизи нулевых отметок.



