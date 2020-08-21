Краткосрочные настроения по Сбербанку ухудшаются
В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр Mail.ru (+3,23%) и гдр TCS Group (+2,43%). Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка прибавили 1,93% и 1,06% соответственно. В лидерах снижения были котировки Petropavlovsk (-3,34%) и бумаги Polymetal (-2,05%).
Обыкновенные акции Сбербанка в пятницу вышли в плюс после подтверждения наблюдательным советом рекомендации по дивидендам за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.
С технической точки зрения обыкновенные бумаги Сбербанка, после достижения в августе пика с марта, перешли к нисходящей коррекции и накануне упали на заметно возросших объемах. Последнее предупреждает о возможной смене краткосрочных настроений на негативные. Сигнал подтвердится при закреплении ниже поддержки 229 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Последнее укажет на риски просадки к 210-215 руб. (нижняя полоса Боллинджера). У текущих значений стоит играть на продолжительный отскок лишь при улучшении внешнего фона.
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