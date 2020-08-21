Курс рубля на завершающейся рабочей неделе преимущественно снижался. При этом основные резервные валюты обновили максимум против рубля, соответственно с мая и марта — на отметках 75,01 рубля и 88,3 рубля за доллар и евро.

Фактором курсовой динамики стали колебания аппетита к риску на глобальных площадках, обусловленные темой американо-китайских отношений, событиями в Белоруссии, а также санкционной риторикой администрации Дональда Трампа.

При этом нефтяные котировки не смогли удержаться около 45 долларов за баррель по сорту Brent и сползли ниже 44 долларов.

Наконец, развитие ситуации вокруг якобы отравления оппозиционера Алексея Навального не добавляло уверенности рублевым "быкам", несмотря на приближение пика налогового периода августа, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность.

О падении спроса на рублевые инструменты сигнализировало снижение ценового индекса российских облигаций RGBI и обновление им минимума с мая.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю рос почти на 2 рубля до уровня 74,8 рубля, евро –на 1,9 рубля до 88,1 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом осталась около 3,25 тысячи — как и неделей ранее.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль начал торговую неделю снижением против основных резервных валют, отыгрывая резкий провал спроса на рублевый госдолг. Ценовой индекс российских облигаций RGBI в понедельник упал на максимальные за несколько недель 0,7%. После такого движения во вторник, он обновил минимум с мая на отметке 152,9 пункта.

Негатив в этот сектор приходил и от падения торгующихся на Мосбирже котировок белорусских долговых госбумаг и рост их доходности выше 10% годовых.

На том фоне Минфин, после признания 12 августа несостоявшимся аукциона по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением в апреле 2024 года, 19 августа решил вовсе не проводить его, "в связи с возросшей волатильностью рынков".

Свою лепту в бегство инвесторов от рисковых валют, в том числе и от рубля, вносило обновление турецкой лирой исторических минимумов к доллару.

Однако натиск рублевых "медведей", отмечавшийся в начале недели, быстро сошел на нет, и рубль попытался восстановиться, отыгрывая локальный рост аппетита к риску.

Ожидание новостей по новому пакету поддержки экономики в США поддерживали оптимизм инвесторов. Власти страны продолжают обсуждать размер пакета помощи: президент Дональд Трамп предлагает выделить около 1 триллиона долларов дополнительно к уже потраченным примерно 3 триллионам, в то время как демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.

На этом фоне ценовой индекс российских облигаций RGBI бодренько отскочил вверх, чему отчасти способствовало снижение предложения из-за отказа Минфина проводить аукционы по размещению ОФЗ.

Однако во второй половине недели аппетит к риску на мировых рынках опять пошел на убыль, что надавило и на рубль. Этому поспособствовала публикация Федеральной резервной системой (ФРС) США протокола своего июльского заседания. В документе регулятор указал на сохранение неопределенности в связи с пандемией нового коронавируса.

Инвесторы также обратили внимание на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем. В частности, госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Обе стороны также отложили запланированный обзор первой части торгового соглашения.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило в русле усиления падения рубля к доллару и евро и сопровождалось их выходом на локальные максимумы.

Рост геополитического и санкционного негатива поддерживал негативную динамику рубля. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями уже против них. Трудное обсуждение возможности отправки в Германию на лечение якобы отравленного оппозиционера Алексея Навального не помогало курсу рубля.

Кроме того, усилились риски, связанные с пандемией коронавируса на фоне сообщений о новых вспышках коронавируса в Европе. Так, Норвегия с 22 августа вводит 10-дневный карантин для всех людей, прибывающих из Великобритании, Австрии, Греции и Ирландии.

Таким образом, в конце традиционно проблемного для российских активов августа доллар уже протестировал верхнюю границу коридора 70-75 рубля, и есть высокий риск того, что этот уровень сопротивления будет преодолен.