В начале торгов возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС
В пятницу котировки высоколиквидных бумаг оставались под давлением глобальной неопределенности и корпоративных новостей. Рекомендация наблюдательного совета ВТБ (VTBR), подразумевающая дивидендную доходность 2.1%, судя по реакции рынка, не оправдала ожиданий трейдеров, акции подешевели на 1.6%. Тем временем привилегированные акции Сбербанка (SBERP), напротив, подорожали на 1.0% после подтверждения планов выплатить дивиденды в размере 18.7 руб. на акцию. Газпром (GAZP) подешевел на 1.3%, Татнефть (TATN) – на 1.2%, Лукойл (LKOH) – на 0.9%.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции ТГК-14 (TGKN) подорожали на 4.3%, М.Видео (MVID) – на 3.4%, в то время как привилегированные акции Башинформсвязи (BISVP) подешевели на 16.1%, привилегированные акции Ставропольэнергосбыта (STSBP) – на 14.3%, обыкновенные (STSB) – на 10.4%.
Фондовые индексы США повысились на 0.3% — 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС. Сообщения о возможном смягчении ограничений США в отношении китайского ПО стали поводом к некоторому оживлению на азиатских фондовых площадках, что может способствовать восстановлению котировок на развивающихся рынках в целом. Вместе с тем, факторы политической и экономической неопределенности остаются в силе, препятствуя формированию устойчивого восходящего тренда на рынке акций.
На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже уровня 75.0 по паре доллар-рубль, внешний фон способствует снижению волатильности.
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