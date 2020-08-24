В пятницу мы наблюдали распродажи рублевых активов, вызванных прежде всего опасениями, что за выходные ухудшится ситуация в Белоруссии. Но этого не произошло, хотя нельзя говорить и о стабилизации положения. Поскольку сегодня с утра еще и подрастают американские фьючерсы и нефть, ждем позитивного открытия российского рынка акций.

Из конкретных бумаг наибольший интерес вызывают акции Сбербанка, которые последние дни выглядели намного хуже рынка. Отчасти в четверг распродажи шли на опасения снижения дивидендов по сравнению с ожидаемыми 18,7 руб на акцию.

Но в пятницу наблюдательный совет банка рекомендовал направить на дивиденды 50% чистой прибыли. И эта новость не способствовала развороту краткосрочного нисходящего тренда по Сберу. Похоже, что из бумаг выходили нерезиденты опять-таки на белорусских страхах. Считаем, что акции Сбера локально перепроданы, а желание получить высокую дивидендную доходность вызовет их рост в ближайшие дни.

Однако увлекаться покупками ни Сбера, ни других бумаг, за исключением защитных, не стоит – события в Белоруссии продолжат оказывать негативное давление на рублевые активы.

Золото не торопится попробовать вновь уйти выше 2000 долларов за унцию. Поэтому акции золотодобытчиков продолжат снимать среднесрочную перекупленность. Однако как защитный инструмент их можно включать в портфели на просадках.

Рубль в паре с долларом в пятницу протестировал отметку 75, от которой пошла фиксация прибыли. Сегодня она вполне может продолжиться. Но среднесрочные перспективы рубля негативны, он продолжит слабеть. Поэтому сегодняшнее укрепление российской валюты (если оно будет) стоит воспринимать именно как откат на нисходящем тренде рубля. Теперь сильной поддержкой по паре доллар-рубль является район 74.

Нефть в конце прошлой недели начала тестировать на прочность нижнюю границу бокового канала 44,4-45,5 долларов за баррель. Пока закрепиться ниже не удалось. Сегодня нефть вернулась в привычный диапазон, но с большой вероятностью можно ожидать, что попытки снижения будут продолжены. Но ни о каком сильном падении речи быть не может, для этого просто нет поводов.