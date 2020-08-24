Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Сырьевые контракты, включая нефть, торгуются в плюсе. Азиатские рынки также растут на надеждах скорого появления решений против COVID-19. Доллар слабеет, а усиливают свои позиции такие валюты, как доллары Австралии и Канады. Для российского рынка также можно отметить постепенное снижение тревог по поводу событий в Белоруссии. Поэтому в начале недели можно ждать позитивного старта торгов с одновременным укреплением рубля.

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи упал с 3061,99 п. до 2995,61 п., а РТС с 1323,80 п. до 1262,01 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1842 до $1,1797. Пара USD-RUB выросла с 72,88 до 74,80, а EUR-RUB с 86,25 до 88,21. Нефть Brent подешевела с $44,80 до $44,35 за баррель. Декабрьский контракт золота на Comex подешевел за неделю с $1949,80 до $1947,00 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 3372,85 п. до 3397,16 п.

Информационный фон для рынков существенно ухудшился в конце недели, хотя это не помешало американским индексам продолжить обновление рекордов. Вторая волна COVID-19 официально объявлена уже в ряде стран. В США готовы развалить торговую сделку с Китаем. Предварительная статистика деловой активности за август оказалась весьма слабой, как в азиатском регионе, так и в европейском. В самих США неожиданно был зарегистрирован рост первичных обращений за пособием по безработице. Тем не менее, инвесторы немедленно включают логику, что плохая статистика — это большие стимулы.

Понедельник будет довольно спокойным днём. Из важных показателей выйдет лишь индекс национальной активности ФРБ Чикаго. В России ожидается отчётность ФСК ЕЭС и «М.Видео» по МСФО.

Германия во вторник уточнит ВВП за II квартал. Днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата. В США появится статистика цен на жильё. Также выйдут индекс потребительского доверия от Conference Board, статистика продаж нового жилья и отчёт Американского Института нефти по запасам нефти и нефтепродуктов. В России совет директоров «НОВАТЭК» рассмотрит вопрос дивидендов, а «Детский Мир» отчитается по МСФО.

Новая Зеландия в среду сообщит данные по экспорту и импорту за июль. В США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за июль. Закроет день отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России бумаги «Полюс золото» будут торговаться последний день с дивидендами 244,75 рублей на акцию. Отчётность по МСФО предоставят Polymetal, Банк «Санкт-Петербург», «Акрон».

Китай в четверг сообщит о динамике прибыли в промышленности за июль. Вечером США уточнят ВВП за II квартал. Также выйдут данные по первичным обращениям за пособиями по безработице. В Джексон-Хоул начнётся симпозиум центральных банков, в рамках которого выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Закроет день статистики информация о незавершённых сделках по продаже жилья в США. В России отчётность по МСФО предоставят «ЛУКОЙЛ», «Русгидро»,

Великобритания утром в пятницу опубликует данные по ценам на жильё от Nationwide. В Германии выйдет индекс потребительского климата (Gfk) на сентябрь. Франция уточнит ВВП за II квартал. В еврозоне появится отчёт по оценке потребительского и делового доверия, а также индексы экономических ожиданий и делового климата. В США опубликуют индексы цен личного потребления (PCE). Далее Чикагский PMI и индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО покажут «Аэрофлот», ЛСР, «ФосАгро», «Татнефть»,

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжает расти, но также появляются сообщения о дальнейших испытаниях вакцин против данного заболевания. По сути, появление вакцин ограничивает во времени экономическое влияние коронавируса. Новостной фон понедельника будет скудным, поэтому рынки будут отыгрывать сформировавшиеся надежды на медицинское решение проблемы. В частности, федеральное агентство США по продовольствию и медикаментам разрешило использование плазмы крови переболевших COVID-19 в качестве средства лечения. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22983,19 п. (+0,27%), Hang Seng — 25470,23 п. (+1,42%), Shanghai Composite — 3389,77 п. (+0,27%).

На сырьевом рынке преобладал оптимизм. Промышленные металлы дорожали, как и нефть, а вот золото снижалось в цене. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust всё же выросли с 1248,29 тонн до 1252,38 тонн. Меж тем, склонность к риску всё же преобладает, что отражает продолжающийся рост рынков акций. Нефть встретила понедельник небольшим повышением. Меж тем, в пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США выросло за неделю на 11 штук до 183 единиц. Однако новая неделя пройдёт под знаком погодных проблем в Мексиканском заливе. Ураган «Марко» и шторм «Лаура» могут задеть районы нефтедобычи, что вынудило компании приостановить работу до 60% нефтедобывающих мощностей. Также поддержку сырьевым контрактом оказывает доллар, который вновь начал слабеть. К 9:00 мск Brent — $44,42 (+0,16%), WTI — $42,39 (+0,12%), Золото — $1941,7 (-0,27%), Медь — $6484,92 (+0,82%), Никель — $14815 (+0,84%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 93,19 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 0,63%,. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,18 (+0,04%), GBP-USD — $1,31 (+0,08%), USD-JPY – 105,81 (+0,0%).